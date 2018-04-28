هاجم 3 من عناصر الشرطة الأمريكية، في ولاية ألاباما، سيدة من ذوي البشرة السوداء، وطرحوها أرضاً، ونزعوا ملابسها، وكبّلوا يديها بطريقة عنيفة، ما أثار موجة غضب ضدّ تصرفات الشرطة.

وبررت الشرطة الأمريكية، هذا الفعل الشنيع، بالقول إنّ عناصرها تلقوا اتصالا بوجود مشادة داخل أحد المطاعم بسبب امرأة (مخمورة)، وأنها السيدة التى تدعى “تشيكيسيا كليمنز” (25 عاماً)، أخبرت رجال الشرطة أنها تمتلك سلاحاً ناريًا قد تستخدمه في إطلاق النار.

جدير بالذكر أن كليمنز واجهت عدة تهم أبرزها مقاومة السلطات، قبل أن يفرج عنها بكفالة قيمتها ألف دولار.