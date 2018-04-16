وصف الاعلامي والكاتب الجزائري سالم صالحي، المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، “بالسفية والجاهل والوقح”، بعد إساءته لممثل قطر في القمة العربية سيف البوعينين.

وقال “صالحي” في تغريدةٍ له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أنا جزائري أصيل، وأكره الفجور في الخصومة، كما كرهها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقليلا ما صادفت في حياتي فاجرا في الخصومة كهذا الشخص..سعود القحطاني..! سفاهة وجهل ووقاحة..!”.

أنا جزائري أصيل، وأكره الفجور في الخصومة، كما كرهها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقليلا ما صادفت في حياتي فاجرا في الخصومة كهذا الشخص..سعود القحطاني..!

سفاهة وجهل ووقاحة..!#قمة_الظهران #الأزمة_الخليجية pic.twitter.com/i3vcSBGd0F — salim salhi (@salimsalhi) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وكان سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا”.

ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا pic.twitter.com/QhwLejAdej — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في القاهرة، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران السعودية.

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة وهو ما لم يتم.