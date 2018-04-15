زعم رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجارالله، بأن موقف قطر بعدم حضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني للقمة العربية المقرر عقدها في السعودية الأحد جاء بعد علم الدوحة بأن الأزمة الخليجية لن تكون ضمن ملفات القمة، متناسيا أن أمير قطر حضر قمة الكويت العام الماضي دون أن يكون ملف الأزمة ضمن اجنداتها.

وقال “الجار الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عندما أصبح في علم قطر أن موضوع الخلاف الخليجي لن يبحث ولن تكون له لقاءت ثنائيه لن يحضر أمير قطر الشيخ تميم وستكتفي قطر بمندوبها في الجامعة العربية سيف أبو العينيين هو الذي سيمثل قطر هذا الاجتماع هو إجتماع المحافظة علي الدورية ولن يخرج بشئ يذكر”.

عندما أصبح في علم قطر أن موضوع الخلاف الخليحي لن يبحث ولن تكون له لقاءت ثنائيه لن يحضر أمير قطر الشيخ تميم وستكتفي قطر

بمندوبها في الجامعه العربيه سيف أبو العينيين هو الذي سيمثل قطر

هذا الاجتماع هو إجتماع المحافظه علي الدوريه ولن يخرج بشئ يذكر — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 14, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” تقول مصادر مهمه أن إجتماع القمه العربي هو إجتماع غايته المحافظة علي دوريه الاجتماعات العربية لكنه لن يخرج بقرارات مهمه لاختلاف الرواء بين قادت هذا التجمع الذي سيتأكد من هذا الاجتماع هو إجتماع دول المقاطعه الخليجيه ومعهم مصر عبر تأكيدهم علي مواقفهم من الازمه مع قطر”.

تقول مصادر مهمه أن إجتماع القمه العربي هو إجتماع غايته المحافظه

علي دوريه الاجتماعات العربيه لكنه لن يخرج بقرارات مهمه لأختلاف

الرواء بين قادت هذا التجمع الذي سيتأكد من هذا الاجتماع هو إجتماع دول المقاطعه الخليجيه ومعهم مصر عبر تأكيدهم علي

مواقفهم من الازمه مع قطر — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 14, 2018

وتابع قائلا:” ستكون هناك مصارحة بين عدد من قاده الدول العربية في إجتماع القمه التاسع والعشرين هذه المصارحة بل المكاشفة بما فعل الربيع العربي في الدول العربية وخسائره ومن وراءه ومن موله ومن رعاه وسيأتي ذكر تونس وليبيا وسوريا وماذا حصل في هذه العواصم بما في ذلك الذي حصل في مصر وحاول دمارها”.

ستكون هناك مصارحه بين عدد من قاده الدول العربيه في إجتماع القمه التاسع والعشرين هذه المصارحه بل المكاشفه بما فعل الربيع العربي في الدول العربيه وخسائره ومن وراءه ومن موله ومن رعاه وسيأتي ذكر تونس وليبيا وسوريا وماذا حصل في هذه العواصم بمافي ذالك

الذي حصل في مصر وحاول دمارها — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 14, 2018

وكان حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد كشف بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يحضر شخصيا القمة العربية المقرر عقده الأحد بالمملكة العربية السعودية، موضحا بأن مندوب قطر لدى الجامعة العربية سيف أبو العينين هو من سيمثلها.