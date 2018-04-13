في واقعة تعكس مدى انحدار بعض الإعلاميين والكتاب المحسوبين على النظام السعودي ووصلوهم لدرجة “التصهين”، شن الإعلامي السعودي منصور الخميس، هجوما عنيفا على مسيرة العودة وتظاهرات الفلسطينيين اليوم بـ”جمعة حرق العلم الإسرائيلي”، ووصف حركة المقاومة “حماس” بأنها حركة إرهابية تتاجر بالدماء.

“الخميس” الذي أعلن قبل أيام أنه “يستخسر” حتى التغريدة لنصرة الشعب الفلسطيني، عاد من جديد ليكشف عن وجه القبيح ويهاجم تظاهرات اليوم بغزة بقوله:”#إيران تلعب لعبة خبيثة في #غزة بالتعاون مع #حماس فيحشدون لإثارة الفوضى مرة باسم #مسيرة_العودة ومرة باسم #مسيرة_الملوتوف”

وتابع الإعلامي السعودي مزاعمه وافتراءاته متهما “حماس” بالعمالة لصالح إيران:”تحاول ايران استخدام حماس كورقة ضغط على امريكا بسبب موقف #ترامب من الاتفاق النووي والضحية أهل غزة .. فهل في غزة عقلاء يدركون أن حماس الارهابية تتاجر بالدماء؟”

#إيران تلعب لعبة خبيثة في #غزة بالتعاون مع #حماس فيحشدون لإثارة الفوضى مرة باسم #مسيرة_العودة ومرة باسم #مسيرة_الملوتوف . تحاول ايران استخدام حماس كورقة ضغط على امريكا بسبب موقف #ترامب من الاتفاق النووي والضحية أهل غزة .. فهل في غزة عقلاء يدركون أن حماس الارهابية تتاجر بالدماء؟ pic.twitter.com/uvIkhOVRxJ — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) April 13, 2018

وشن الناشطون هجوما عنيفا على “الخميس” ووصفوه بالمتصهين، معتبرين إياه مجرد أداة يحركها النظام السعودي ضمن منظومته الإعلامية لخدمة مشروع التطبيع الذي أعلنه صراحة ولي العهد السعودي.

بتظلها إيران والشعب السعودي أنظف منك ,, لأنك انت مجرد لقيط مش أكثر ,, بدون أب ولا أم ,, لأنه انت حالة شاذة من بين شعب في أطهر بقاع الأرض .

أنت مجرد أداة تستخدم في يد الاحتلال الصهيوني تسمى "مأجور". — غزة الآن – Gaza Now (@gazalnps) April 13, 2018

أنت حتى أبجديات السياسيه لم تتعلمها ، الله يخلف على امك — راعِ العليا (@swed_hrbi) April 13, 2018

صهاينة العرب يتّهمون الفلسطينيين ببيع أرضهم لليهود.

وعندما يخرج الفلسطينيون في مظاهرات

يُعبِّرون فيها عن تمسّكهم بأرضهم التي سرقها اليهود،

ويسقط خلالها شهداء برصاص الإحتلال الصهيوني..

يهاجِمهم صهاينة العرب، ويقولون لهم: (أنتم السبب في ماحدث لكم، لماذا خرجتم في مظاهرات)؟! — سهل (@AhmadHamdan111) April 13, 2018

وقام المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة بعد صلاة الجمعة، بحرق العلم الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى.

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، إلى الحدود الشرقية للقطاع، للتظاهر للجمعة الثالثة على التوالي ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وأطلق الفلسطينيون، على فعاليات اليوم الجمعة “جمعة حرق العلم الإسرائيلي”، حيث من المقرر أن يتم إحراق أكبر عدد ممكن من أعلام الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب ما يزيد عن 528 بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.