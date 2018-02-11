تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تعرّض أحد الأشخاص لحادث سير مروّع، بعد انحراف مركبة واصطدامها به بشكلٍ مباشر، بالقرب من إحدى محطات الوقود على طريق الرياض – الدمام.

ويظهر في الفيديو سيارة خاصة بيضاء يقوم سائقها بقيادتها بسرعة عالية، ومن ثم تنحرف عن مسارها المخصص وتصطدم بأحد المشاة خارج الطريق، ما تسبب في قذفه بالهواء، ومن ثم فر من موقع الحادث.

والسبت، أعلن عن القاء القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى جهة التحقيق في الحوادث المرورية، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.