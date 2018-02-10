قال الاعلامي السوري البارز في قناة الجزيرة فيصل القاسم, إن أوامر إطلاق الصواريخ على الطائرة الإسرائيلية, التي سقطت صباح اليوم, في الجولان السوري المحتل, جاءت من غرفة العمليات الروسية في سوريا.

وأضاف القاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” النظام_السوري لم يجرؤ على إطلاق رصاصة على الإسرائيليين منذ أربعين سنة “, قائلاً ” ابحثوا عن الهدف الروسي من وراء إسقاط الطائرة.. أما النظام فهو مثل الأطرش بالزفة “.!

الأوامر بإطلاق الصواريخ على #الطائرة_الإسرائيلية التي سقطت اليوم في #الجولان_المحتل جاءت من غرفة العمليات الروسية في #سوريا حصراً.#النظام_السوري لم يجرؤ على إطلاق رصاصة على الإسرائيليين منذ أربعين سنة..ابحثوا عن الهدف الروسي من وراء إسقاط الطائرة..أما النظام فهو مثل الأطرش بالزفة — فيصل القاسم (@kasimf) February 10, 2018

وزاد القاسم في تغريدة اخرى ” اسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا اليوم جاء بضوء أخضر من الرئيس الروسي شخصياً، لأن روسيا باتت ترى في المناوشات الخارجية وسيلة لوقف الحرب في الداخل السوري.. متسائلاً “فهل سيهدأ الصراع داخلياً فعلاً؟

مصادر سورية:

إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا اليوم جاء بضوء أخضر من الرئيس الروسي شخصياً، لأن روسيا باتت ترى في المناوشات الخارجية وسيلة لوقف الحرب في الداخل السوري.

فهل سيهدأ الصراع داخلياً فعلاً؟ — فيصل القاسم (@kasimf) February 10, 2018

وأصيب طاقم الطائرة الحربية الاسرائيلية بجراح وصفت ما بين المتوسطة إلى طفيفة إذ جرى انقاذ الطاقم وعودته إلى إسرائيل بعد اسقاط الطائرة الحربية من طراز اف 16.

والتزمت روسيا الصمت عقب اسقاط الطائرة الحربية الاسرائيلية ولم تعلق على الفور رغم تواجدها الحصري في سوريا لدعم نظام بشار الأسد, الامر الذي اثار العديد من علامات الاستفهام أمام هذا الصمت الغريب !

وردت إسرائيل فوراً على عملية اسقاط طائراتها الحربية بقصف العديد من الاهداف في الداخل السوري قالت إنها مواقع عسكرية تتبع للنظام السوري والايراني دون ان يسجل ذلك وقوع ضحايا ولكن خلف أضرار كبيرة.

وما زال التوتر يسود المنطقة الحدودية على إثر اسقاط الطائرة الحربية إذ أعلنت إسرائيل اغلاق مجالها الجوي في الشمال وفتحت الملاجئ تحسبا لأي طارئ.