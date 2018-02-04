أصبحت مشروبات الطاقة على مختلف أنواعها ومسمياتها من أكثر المشروبات شعبيةً وانتشاراً، وتباع في جميع أنحاء العالم دون تحديد سنّ معيّن.

ويرجع سبب انشار هذه المشروبات وشعبيتها إلى أنها تعطيك قدراً كبيراً من الطاقة بشكلٍ سريع وتزيد من قدرتك على التركيز.

وبعض الناس يتناولون القليل من مشروبات الطاقة اسبوعياً، والبعض الآخر يتناولها يومياً .

وفي هذا السياق، نشرت قناة “متع عقلك” على يوتيوب، قصة لاعب كمال اجسام محترف أدمن مشروبات الطاقة ليحافظ على شكل جسده المثالي، لكنّه حينما توفي أكد الأطباء أن سبب وفاته هو افراطه في تناول مشروبات الطاقة.

إليكم القصة كــاملةً في هذا الفيديو ..