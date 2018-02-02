نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو عرض تفاصيل العملية التي خضعت لها في أحد مستشفيات إسبانيا.

وتضمن الفيديو مراحل العملية من البداية إلى النهاية. وكان أبرز محطاته الاتصال الهاتفي الذي جرى بينها وبين والدتها.

وكتبت علا الفارس: “الحمدلله عملت العملية انزلاق الغضروف والدِيسْك في الظهر والعامود الفقري بعد معاناة سنة كاملة. ولأنها عملية دقيقة وأي خطأ فيها ممكن تدفع ثمنه باقي عمرك ولكل الي سألوني أنا بألف ألف خير ومليتي نجحت الحمدلله واليوم بكون مر عليها أسبوع بالتمام والكمال”.

وأضافت: “برجع بقول اسألوا منيح، ما تسلموا حالكم لأي حد. العلم والطب تطور وصارت الأمور أسهل. وأهم درس إنه مرحلة بعد العملية أهم شيء النقاهة وما تتحركوا كتير وتشربوا الدوا. وطبعا يختلف حسب الجسم أنا هلا لسه في الريكوفري، بس الحمدلله بألف خير وعم بعمل علاج طبيعي بس لأقدر أمشي وأقعد بكل أريحية”.

وتابعت: “بدي إعترف إني ما بحب الضعف. بس لما شفت غرفة العمليات بكيت يمكن لأني ما بحب أشوف حالي ضعيفة. يمكن لأنه الإنسان حقيقته ضعيف مهما بين غير. بس بروفسور غسان كان كتير رائع وحسسني بالأمان وهذا أهم شي إن الطبيب يريح مريضة قبل وبعد العملية فتحية لكل إنسان مثلة لسه عنده شرف و حب المهنة. شكراً كتير بروفيسور إنت أخ وصديق وإنسان محترف”.

وكتبت أيضاً: “شكراً لأخوي ومرته لكل أهلي هون في مدريد الي جننتهم وتعبتهم معي. شكراً متابعيني الصادقين الي عاشوا معي الأسبوع الصعب وما وقفوا سؤال عني. والحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه. كل يوم بعرف قيمة كتير أشياء لكن طول عمري بتمنى الصحة والعافية لأنها هي الأساس. وأكثر دعاء رددته هو أن الله يطول بعمر أمي وإخواني. رح أضل أقلكم أهلكم أهلكم همه بس الأصدق في قوتكم كما ضعفكم ما بغيرهم الزمن. انشاء الله تكونوا دائماً بخير”.