بثّ برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” مقطع فيديو من مقابلة مقتضبة أجراها الإعلامي أحمد العرفج ضيف البرنامج مع الأمير الوليد بن طلال.

وطغت الطرافة على المقابلة، التي تُعد أول ظهور تلفزيوني للأمير الوليد بعد مغادرته فندق الريتز كارلتون، حيث تحدث عن الحمية الغذائية التي يتبعها وبعض عاداته. !

وقال الأمير الوليد إنه يتّبع نظاماً غذائياً نباتياً، بالإضافة إلى حرصه على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهي العادة التي أكد أنه لم يتركها قط ولن يتخلى عنها أبداً؛ لأن الصيام مما يتقرب به إلى الله، زيادة على ما له من فوائد صحية. وفي رده على تعليق للعرفج عن معنوياته المرتفعة بعد خروجه من الريتز كارلتون، قال الوليد: “كلنا تحت أمر الوطن ثم الملك ثم ولي عهده”.