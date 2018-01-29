علق السياسي المصري البارز محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على ترشح رئيس حزب الغد المصري موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة في مصر قبل إغلاق باب الترشح بدقائق، وإعلانه منافسة عبد الفتاح السيسي.

ودون “البرادعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”أطيب التمنيات للمهندس موسى مصطفى موسى في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان”

أطيب التمنيات للمهندس موسىي مصطفى موسى فى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 28, 2018

وتقدم المحامي سمير عبد العظيم، وكيل “موسى”، الاثنين، بأوراق ترشح موكله لخوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، والمقررة في 26 مارس المقبل.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن موسى مصطفى أعلن استكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة خلال الساعات الماضية.

وأوضح أنه قد جمع نحو 48 ألف توكيل من المواطنين، بالإضافة إلى تزكية 26 نائباً، لكنه يفضل أن يتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بتزكيات النواب.

تغريدة محمد البرادعي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل بين النشطاء، الذين تساءلوا عن مغزاها أو (مقصده) الحقيقي.

قلشة العام 😂😂 — 🔰المجد للمجهولين 🔰 (@HE_mattar) January 28, 2018

بكرا المانشيتات تنزل

البرادعي يدعم موسى ضد السيسي 😂😂😂 —  نُـور (@Noor25j) January 28, 2018

كلامك اهو من النهاردة مش من بكره#ميصحش_كدة 😂😂 pic.twitter.com/5EviELHG2F — 🔰المجد للمجهولين 🔰 (@HE_mattar) January 28, 2018

كده انت في الاتجاه الصحيح يا برب لازم تقلش زينا #القلش_هو_الحل — JULIA MILAD (@JULIAMILAD1) January 28, 2018

فبينما نقلت مواقع كثيرة هذه التغريدة على أنها دعم من “البرادعي” لمرشح حزب الغد، أكد ناشطون أن محمد البرادعي يسخر بكلماته هذه من (مهزلة الانتخابات في مصر) ويثبت ذلك تغريداته السابقة التي استنكر فيها قمع النظام لأي شخص يفكر في منافسة السيسي بشكل جاد.

دا بيتريق يا جدعان — samah eltohami (@lloolia) January 28, 2018

البرادعي يدعم موسى مصطفى موسى كمرشح رئاسي — راوية (@RawyaOmar1) January 28, 2018

ده بيهزر ياراويه ارجعى لاخر 3 تويتس قبل دى — IbrahimNAgy (@Ibranagy) January 28, 2018

البوب بيقلش 😂

ماهو هيعمل ايه

كلمنا في القانون والحقوق والحريات ماجابش همه وخونوه —  نُـور (@Noor25j) January 28, 2018

وبالأمس وفي تغريدة غير مباشرة استنكر الدكتور محمد البرادعي السياسي المصري الباز ونائب رئيس الجمهورية السابق، محاولة الاعتداء الوحشي على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كادت أن تودي بحياته قبل يومين.

ودون أن يذكر اسمه بشكل صريح وفي نفس توقيت الاعتداء على “جنينة”، دون “البرادعي” في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) ما نصه:”الهمجية وغياب العقل وشيطنة الآخر والفُجر فى الخصومة ستؤدى الى تدميرنا جميعا.”

وتابع مستنكرا الاعتداء على “جنينة” وفقا لما استنتجه العديد من النشطاء في الرد على تغريدته:”اذا كان محكوم علينا أن نعيش معا فلنحافظ على قدر من الانسانية والعقلانية و المصداقية في تعاملنا مع بَعضنا البعض الى أن نصل الي وسيلة للعيش المشترك . أليس بيننا عاقل رشيد ؟”

الهمجية وغياب العقل وشيطنة الآخر والفُجر فى الخصومة ستؤدى الى تدميرنا جميعا. اذا كان محكوم علينا أن نعيش معا فلنحافظ على قدر من الانسانية والعقلانيةو المصداقية فى تعاملنا مع بَعضنا البعض الى أن نصل الي وسيلة للعيش المشترك . أليس بيننا عاقل رشيد ؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 27, 2018

وتعرض المستشار هشام جنينه، أحد معاوني الفريق المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، لمحاولة قتل قبل يومين من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، حسبما قال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم “عنان”.

وقد أصيب “جنينه” بإصابات بالغة خلال “الاعتداء الذي وقع عليه أمام منزله” في ضاحية القاهرة الجديدة.

وكان عنان قد اختار “جنينه” نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والمقرر إجراؤها خلال شهور.

وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.

وكان الجدل قد ثار في مصر في عام 2016 حين جاء في تقرير لجنينة، أثناء توليه منصبه، أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات. وعقب ذلك عُزل الرجل من منصبه.