كشف الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، عن تلقيه تهديداً صريحاً بالإغتيال، مشيراً إلى أنّ الإمارات تقف خلف هذا التهديد.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسميّ في “تويتر”: “وصلني تهديد بالإغتيال منذ قليل.. لست قلق على نفسي بل قلق على من في #مصر، أبلغت العديد من مسؤولي #الإتحاد_الأوروبي بالأمر ولو حدث لي شئ فالفاعل تعرفوه تماما ومعه تلك الدويلة صاحبة السجون السرية والتي أبادت #اليمن ودفعت رشوة لمبعوث #الأمم_المتحدة لتحرق #ليبيا”.

وصلني تهديد بالإغتيال منذ قليل.. لست قلق على نفسي بل قلق على من في #مصر، أبلغت العديد من مسؤولي #الإتحاد_الأوروبي بالأمر ولو حدث لي شئ فالفاعل تعرفوه تماما ومعه تلك الدويلة صاحبة السجون السرية والتي أبادت #اليمن ودفعت رشوة لمبعوث #الأمم_المتحدة لتحرق #ليبيا. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ١٩ يناير، ٢٠١٨

ولقيَ المنشور الذي كشف في محمود رفعت عن تهديده بالقتل، حالةَ تضامن واسعة من قبل مغردين على “تويتر”، عبّروا عن رفضهم لذلك، وأشاروا إلى أساليب دولة الإمارات في البلطجة والتهديد، لكلّ من ينتقد مسؤوليها.

دويلةً المؤامرات العبرية المتفككة — A الفدآغي🇹🇷 (@alfadaghy2) ١٩ يناير، ٢٠١٨

إنها العبرية .ومن منا لم يعرف دولة العهر والسفور وممول الارهاب بقيادة الناقة بن زايد — Basem ahmed (@ahmeddBasem) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

إمارة أبوظبي المارقه وحاكمها الحقير MBZ — ahmed abdulmawla (@alaskari777) ١٩ يناير، ٢٠١٨

دولة الشر والفجور الإمارات نسأل الله أن يجعلها رمادا حتى يلتهو فيها ويتركون دول المنطقة في حالها — Eduardo 🇾🇪 (@nboxr77) ٢٠ يناير، ٢٠١٨