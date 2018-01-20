كشف الدكتور رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، عن تلقيه تهديداً صريحاً بالإغتيال، مشيراً إلى أنّ تقف خلف هذا التهديد.

 

وقال “رفعت” في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسميّ في “تويتر”: “وصلني منذ قليل.. لست قلق على نفسي بل قلق على من في #، أبلغت العديد من مسؤولي #الإتحاد_الأوروبي بالأمر ولو حدث لي شئ فالفاعل تعرفوه تماما ومعه تلك الدويلة صاحبة السجون السرية والتي أبادت # ودفعت رشوة لمبعوث #الأمم_المتحدة لتحرق #ليبيا”.

ولقيَ المنشور الذي كشف في محمود رفعت عن تهديده بالقتل، حالةَ تضامن واسعة من قبل مغردين على “تويتر”، عبّروا عن رفضهم لذلك، وأشاروا إلى أساليب دولة الإمارات في البلطجة والتهديد، لكلّ من ينتقد مسؤوليها.