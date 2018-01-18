أثار استشاري الطب النفسي في السعودي الدكتور طارق الحبيب, جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أطل مؤكداً أن الإجماع على تحريم العادة السرية (غير موجود) عند الفقهاء كما يُشاع، والضرورة موجودة الآن أكثر مما سبق، وتحديد الضرورة مقياسه تجنب الوقوع في المحرّم.

وقال الحبيب خلال لقاء له في برنامج “يا هلا” – على قناة “روتانا خليجية” الخميس – إن العادة السرية عندي مثل قضاء الحاجة، ومثل الطعام والشراب، مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية لم تثبت أضرارًا محددة لها سوى سرعة القذف في أول عامين فقط من الزواج.

ونصح الحبيب الشباب المضطر إلى ممارسة العادة السرية، ألا يربطها بخيال محدد، وألا يقضيها في سريره، مدخرا هذا السرير لزوجة المستقبل، وألا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة ولمجرد تفريغ الحاجة، مبيناً أن وقوف الإسلام في وجه العادة السرية ليس وقوفا في سبيل متعة الشباب، بل حفاظا على متعة مستقبلية في الجنس الثنائي.

وأضاف أن إشكالية العادة السرية أنها تمرين على الجنس الفردوي، وحينما يتزوج الرجل قد لا يجد اللذة التي اعتاد عليها في الجنس الزوجي، وهذه خطورتها، كاشفاً أن نسبة ممارستها في المجتمعات الأوروبية المفتوحة 90% من الشباب و50% من البنات.

وسريعا دشن ناشطون هاشتاج حمل وسم #الحبيب_العادة_السرية_كالطعام , سخروا فيه من التصريحات التي أطلقها الطبيب السعودي المثير للجدل, داعين إلى محاسبته على تصريحاته التي فجرت غضب الشارع السعودي.

#الحبيب_العادة_السرية_كالطعام لا حول ولا قوة إلا بالله ولسه ياما نسمع

قال النبي عليه الصلاة والسلام

من أستطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم

ولم يقل العاده السريه — عبدالغنى ربيع لأزهرى (@Eali1011Abd) January 18, 2018

(والحافظين لفروجهم إلا على ازواجهم وماملكت ايمانهم ) تآخذون كلام الحبيب ولا كلام الله سبحانه #الحبيب_العادة_السرية_كالطعام — عبداللطيف (@966_4152) January 18, 2018

#الحبيب_العادة_السرية_كالطعام اعوذبالله ولكنها مقرفه تشمئز منها النفس العفيفه قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وارزقني اللهم بفضلك عمن سواك — abomshary (@aboslman999123) January 18, 2018