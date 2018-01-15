أثار السيناريو الكاذب الذي ساقه النظام الإماراتي اليوم بشأن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية أثناء رحلتها للبحرين، شكوك عدد من المحللين والسياسيين عن نية “عيال زايد” وهدفهم الحقيقي من وراء هذه المزاعم.

وزادت هذه الشكوك حول نية أبو ظبي الخبيثة بعد تدشين مغردي محمد بن زايد وذبابه الإلكتروني لوسم “#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية” الذي شهد تصعيدا وهجوما حادا من قبل مغردين وحسابات محسوبة على النظام الإماراتي، يشبه الهجوم الذي سبق الأزمة الخليجية ليلة اختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وركز المغرودن التابعون للنظام الإماراتي في تغريداتهم على توجيه تهديدات مباشرة لقطر بالتدخل العسكري.

شقيقنا المحايد #قطر_تعترض_طايره_امارتيه

وبهذا هي تدخل المدنيين الى أزمتها! الم تقول انت يا شقيقنا "لا تدخلون الشعوب بصراع الحكومات" طيب هنا قطر ارسلت مقاتلات حربية لتهديد طائرة مدنية فيها أطفال ونساء من الخليج! فماذا ستقول لنظام قطر "ليه يدخل المدنيين! الشعوب ويرهبهم"؟#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 15, 2018

#عاجل

المعارضة القطرية:

الامارات تمتلك ترسانه ضخمة من سلاح الجو واللعب بالنار معها سيندم عليه النظام نرجو من النظام القطري الغاشم الحذر من التلاعب بمصير الشعب القطري

#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية#ارهاب_قطر_الجوي@CouncilQatar — العرب مباشر (@ArabMubasher) January 15, 2018

في مثل مصري يقول "طول ما البرص مش شايف الشبشب هيفضل فاكر نفسه تمساح" لابد الان ان يعرف كل واحد حجمه . 🇸🇦🇦🇪🇧🇭🇪🇬#قطر_تعترض_طايره_امارتيه #قطر_تهدد_الطائرات_المدنية #قطر_تمول_الإرهاب #قطر_المرتبكة #قطر_دويلة_الغدر_والخيانة #قطر_تلعب_بالنار ً — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 15, 2018

من الملاحظ في الفترة الاخيرة ان #تنظيم_الحمدين بدأ يحس ان مشكلته فعلاً صغيرة جداً جداً جداً بل وأصغر من ذلك ، اصبح من الواضح اليوم ان تلفيق قصة اختراق الطائرات العسكرية هو المبرر المرسوم لمنع الطائرات المدنية والتي تحلق في المسارات المعتمدة دولياً.#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية — محمد جلال الريسي (@mreyaysa) January 15, 2018

#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية

محاولات الاستفزاز والتهديد من النظام الإرهابي الحاكم لقطر دليل على أنه أصيب بالجنون، بمباركة النظامين التركي والإيراني.

ومثل هذا التصرف الصبياني سيدفع النظام الإرهابي القطري ثمن تبعاته غاليا. — سلطان العميمي (@alameemi) January 15, 2018

اذا كانت دويلة الارهاب تعتقد ان الحديث عن السياده المضحكه التي يرددها مرتزقتها يكون بانتهاك القوانين الدوليه بتعمد وبقوه عسكرية ..فهو يؤكد مدى ماوصلت اليه عقلية من يدير هذه العصابه في الدوحه من قذارة وانحطاط وسعيه الحثيث لجر المنطقة الى تصعيد خطير .#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية — عارف عمر (@aref_omar) January 15, 2018

وتعليقا على هذا قال الباحث السياسي السعودي الدكتور عبدالله الشمري في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”تصعيد جديد في وسم (#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية)، حسابات الأمن الإماراتي تغرد بأنها تحت أمر محمد بن زايد، وتنشر مقاطع عسكرية.”

تصعيد جديد في وسم (#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية)، حسابات الأمن الإماراتي تغرد بأنها تحت أمر محمد بن زايد، وتنشر مقاطع عسكرية. — دُ. عَبْدُ اللهِ الشَّمَّرِيُّ #القدس (@JAlArb) January 15, 2018

وشن النشطاء هجوما حادا على النظام الإماراتي ومحمد بن زايد خادم بني صهيون، الذي يريد جر المنطقة لحرب مستعرة ستأكل الأخضر واليابس.

وابويه حسب زعم #إمارة_أبوظبي_المارقة أن #قطر_تعترض_طايره_امارتيه

للمعلومية فقط فتهديد خطوط الطيران المدني جريمة إرهابية ولا يمكن للعالم أن يتسامح معها.

المشكلة أن ليوا الصغيرة تبي تطلع قطر قدام العالم أنها دولة مارقة عبر هذا العبث والغباء الذي كله يصب في صالح قطر. pic.twitter.com/faUia26zgt — كشكول (@coluche_ar) January 15, 2018

#قطر_تعترض_طايره_امارتيه

حين تسوق الإتهامات دون أدلة وبراهين فأنت تجعلها بلا قيمة ولا معنى وتعرض مصداقيتك للشك الدائم من قبل المتلقي.

أصبحت أخبارنا ومهاتراتنا في الخليج مثاراً للسخرية عند الشعوب الأخرى.

إحترموا عقولنا،

إحترموا تاريخنا،

إحترموا وعيّنا. — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) January 15, 2018

لا تزال الإمارات عاكفة

على الكذب و المناكفة#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية

الإمارات تزعم كذباً بأن قطر

أعترضت طائرتين مدنيتين

تابعة لها بواسطة مقاتلات

حربية و قطر رسمياً تنفي

فلماذا هذا التأليف الكاذب#قطر_تعترض_طائرة_امارتية pic.twitter.com/atV8ZyPAni — ndo7a (@ndo7a) January 15, 2018

حتى بالكذب فاشلين ، لم تغلق #قطر أجواءها أمام الطيران المدني لدول الحصار حتى تعترض طائراتهم بمقاتلاتها الحربية.

طيب نقول نبي نصدق كذبكم ونقول صحيح #قطر قامت بذلك ، مجلس الأمن موجود قدموا إثباتاتكم وأدلتكم إن كانت هناك إثباتات وأدلة من الأصل. #قطر_تعترض_طايره_امارتيه — المحامي حواس الشمري (@Hawasalshammari) January 15, 2018

#حكومة ابوظبي النجاسة تمثيليتها او غبائها افقدهم عنصر مهم .. شركات الطيران الإماراتية المسجلة هم : الإماراتية، الاتحاد، فلاي دبي، العربية، روتانا جت. لم ترصد اي شركة قالت او صرحت ب اعتراضها .. الكذب حبله قصير الردار لن يعرف اكثر من قائد الطائرة

#قطر_تعترض_طايره_امارتيه — ✳ الأدعم |افداك تميم (@sul535) January 15, 2018

#قطر_تعترض_طايره_امارتيه

'

الخبر الصحيح: طائرة حربية إماراتية

تخترق المجال الجوي القطري للمرة الثانية

'

نقول لهم: إذا أنتوا رجال

اخترقوا المجال الجوي لجزركم المحتلة

طبعاً ما أنتم برجال بل ذكور امعلاية pic.twitter.com/rzKfkL9q5k — سيدة قطر© (@UmQr) January 15, 2018

لربما الطائرة المقاتلة القطرية من النوع الشبح التي يصعب ظهورها على شاشات الرادار الاماراتية فتم اكتشافها بمنظار بحريني متطور #قطر_تعترض_طايره_امارتيه pic.twitter.com/1URpNYBb1S — سليمان باشا (@slymanbbbb) January 15, 2018

لم يقدموا اي دليل يثبت ان #قطر_تعترض_طايره_امارتيه مدنية بخلاف ماقدمته قطر في شكواها الا ان الغريب في الامر ان القنوات التابعة لهم تشن حملة مفادها بان قطر قد انتهكت القانون الدولي لاعتراضها الطائرة المدنية بالرغم من انهم اجزوا لآنفسهم هذا التصرف واعتبروه مشروع مع الخطوط القطرية pic.twitter.com/TTSb50628P — فشت الديبل (@Fshtaldibl) January 15, 2018

حتى أمريكا كذبت المزاعم الإماراتية

قالت القيادة الأميركية في قاعدة العديد في قطر اليوم الاثنين، إنها لم تتلق أي تقارير عن اعتراض طائرة مدنية في أجواء الخليج، فيما اعتبر نفيا لما أعلنته الإمارات في وقت سابق من أن مقاتلات قطرية اعترضت اثنتين من طائراتها المدنية.

ومن جانبها نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع المزاعم الإماراتية عن اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية خلال توجهها إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وفي حسابها على تويتر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر “تعلن دولة قطر أن ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية، هو خبر عار عن الصحة تماما”.

مزاعم إماراتية وسيناريو “كاذب” جديد لم يتبين هدفه الحقيقي إلى الآن

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قالت إن “مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة عاصمة البحرين”.

واعتبرت الهيئة أن هذا الأمر “تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية”، مضيفة أن الإمارات “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني”.

وفي وقت لاحق قالت وكالت الأنباء الإماراتية إن مقاتلات قطرية “اعترضت مرة ثانية طائرة ركاب مدنية خلال هبوطها في البحرين”.

شكوى قطرية

ويأتي الاتهام الإماراتي بعدما قالت قطر السبت الماضي إنها أبلغت الأمم المتحدة أن طائرة عسكرية إماراتية كانت متجهة إلى البحرين انتهكت مجالها الجوي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إثر حادث مماثل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجهت قطر يوم الجمعة الماضي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق مجالها الجوي يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت قطر “إن تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار الإمارات في انتهاك سيادة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها، يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية”.

وتأتي تلك الحوادث في ظل أسوأ أزمة خليجية تمر بالمنطقة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قيام كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها.