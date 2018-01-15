قال الدكتور محمود رفعت القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن كل مكاتبه الخاصة بالمحاماة تحت أمر أسرة الشيخ القطري وأحد أفراد الأسرة الحاكمة عبد الله بن علي آل ثاني لتحريره من أبو ظبي بعد أن تأكد احتجازه هناك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد أي علاقة له مع حكومة قطر.

ودون “رفعت” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها فيديو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي يؤكد فيه احتجاز محمد بن زايد له في الإمارات ما نصه:”ليس بيني وبين حكومة #قطر أي تقارب، لكني أتطوع واضعا مكاتبي رهن إشارة أسرة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لفك أسره في #أبوظبي وإخراجه من #الإمارات لمكان أمن أو إعادته بلده”

وتابع مهاجما النظام الإماراتي: “فليس من الرجولة ترك الرجل بالأسر وحيدا. ولن ترتدع الإمارات الا بضغط دولي كما حدث حين احتجزت الفريق #أحمد_شفيق”

ليس بيني وبين حكومة #قطر أي تقارب، لكني أتطوع واضعا مكاتبي رهن إشارة أسرة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لفك أسره في #أبوظبي وإخراجه من #الإمارات لمكان أمن أو إعادته بلده، فليس من الرجولة ترك الرجل بالأسر وحيدا.

ولن ترتدع الإمارات الا بضغط دولي كما حدث حين احتجزت الفريق #أحمد_شفيق pic.twitter.com/lBXBLrjbMU — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 14, 2018

وكشف الشيخ خالد بن علي آل ثاني في لقاء له على قناة “الجزيرة”، تفاصيل احتجاز احتجاز الإمارات لشقيقه الشيخ عبدالله آل ثاني بعد الفيديو الذي انتشر له بالأمس يؤكد فيه احتجازه، مشيرا إلى أن وضعه الصحي حرج.

وقال خالد آل ثاني إن شقيقه عبدالله دخل المستشفى صباح اليوم بعد رفض أبو ظبي سفره.

وفي رده على سؤال حول وضع الشيخ عبدالله بعد بث فيديو له أمس كشف فيه إنه محتجز من قبل ولي عهد أبو ظبي، قال الشيخ خالد :” هناك تضارب في المعلومات التي تصل إليه شخصيا ، أحيانا يبلغونه إنهم سيتم ترحيله إلى السعودية، وأحيانا يقولن له إنه سيسمحون له بالسفر”.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنها اطّلعت على مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وهو يشكو احتجازه تعسفا من طرف سلطات دولة الإمارات، ويعبّر عن مخاوفه من إلحاق أذى به.

وأكدت اللجنة في بيان عدم مشروعية هذا الإجراء، ومخالفته كل المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وحمّلت السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري وأمنه، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

وقالت اللجنة إنها أبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعددا من المنظمات الدولية بهذا الانتهاك، وطالبتها بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه وتوفير الحماية له.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد تراجعت عن الخبر الذي بثته بشأن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، وقالت فيه إن الشيخ عبد الله كان ضيفا على دولة الإمارات, قبل أن تعمد الوكالة إلى سحب تغريدتها من موقع تويتر بعد وقت قليل من نشرها.

وكان مصدر في الخارجية الإماراتية قال إن الشيخ عبد الله حل ضيفا على الإمارات، وهو “حر التصرف بتحركاته وتنقلاته”.

وقد أعلنت دولة قطر أنها تراقب عن كثب الموقف بشأن التسجيل الذي ظهر فيه الشيخ عبد الله متحدثا عن احتجازه.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية- إن من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله، نتيجة انقطاع الاتصالات كافة مع دولة الإمارات.