فتحت شرطة تورونتو الكندية تحقيقاً في إقدام شخص مجهول على قطع حجاب فتاة تبلغ العمر 11 عاماً، باستخدام مقص، وهي ذاهبة إلى مدرستها الجمعة، وسط ذهول واستنكار سكان المدينة.

وقالت الطالبة خولة نعمان، الطالبة بالصف السادس للصحفيين في مدرستها: “شعرت باضطراب وخوف ورعب”.

وأضافت “صرخت وفر الرجل. واتبعنا هذا الحشد من الناس حتى نكون في أمان. لكنه عاد ثانية وأقدم على قطع حجابي مجددا”.

من جهتها، أعلنت إدارة المدرسة أنها تشعر بصدمة بسبب الهجوم الذي وصفته “”كاثلين وين” رئيسة وزراء إقليم “أونتاريو”، بأنه “عمل كراهية جبان” لا يمثل الإقليم.

وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة إن المهاجم قطع في محاولتين خلال عشر دقائق حجاب الفتاة باستخدام مقص خلال سيرها مع شقيقها إلى مدرستها.

من جهته، استنكر رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو الحادثة، معبرّاً عن تضامنه مع الفتاة، وقال في تغريدةٍ له على حسابه بتويتر: “قلبي مع خولة نعمان بعد الهجوم الجبان صباح اليوم الذي تعرّضت له في تورونتو. كندا بلد مفتوح ويرحب بالجميع، ولا يمكن التسامح مع مثل هذه الحوادث”.

My heart goes out to Khawlah Noman following this morning’s cowardly attack on her in Toronto. Canada is an open and welcoming country, and incidents like this cannot be tolerated.

