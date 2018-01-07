تمكنت الاجهزة الأمنية المصرية من فكّ لغز جريمة قتل زوج يعمل أميناً للشرطة بمحافظة البحيرة، وأوقعت بالمتهمين في القضية وهم زوجة المجني عليه وابنته وشخص ثالث على علاقة غير شرعية بها.

ولفتت إلى أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على قتل المجني عليه؛ بسبب تخوفهم من ردة فعله بعد علمه بالعلاقة غير الشرعية بين ابنته والمتهم الثالث.

وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة تربصوا بالمجني عليه أثناء ذهابه للعمل، وهاجموه بعصي وقضيب حديدي متسببين بمقتله، موضحةً أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وبكافة تفاصيلها.

وبدا على الجثمان آثار اعتداءات شديدة وكسور بعظام الجمجمة والأنف ونزيف في الرأس.