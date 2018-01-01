فيما يبدو انه ردا على إساءة الإمارات للمرأة التونسية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراي الجزائري “الشاب خالد” وهو يرفع أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، خلال إحيائه حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اعتلى النجم الجزائري المسرح الثقافي بالقرية العالمية في مدينة دبي، ليقدم خلال الحفل عددا من أجمل وأنجح أغانيه، وسط تفاعل كبير من محبيه.

وخلال أدائه إحدى أغنياته، قام “ملك الراي” برفع أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، ما زاد في حماس الحضور.

ووفقا للفيديو فقد أقدم “الشاب خالد” على ربط علمي الجزائر والمغرب مع بعضهما في تأكيد للعلاقات الأخوية بين البلدين، ومن ثم حمل علم تونس واخذ يلوح به.

واستحسن مغردون على “تويتر” رفع خالد لعلم تونس في الإمارات، خاصة في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين البلدين على خلفية منع الخطوط الإماراتية سفر التونسيات إلى دبي، ما أثار ضجة كبرى.