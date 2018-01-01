أطلق النظام الإماراتي أذرعه الإعلامية وكتائبه الإلكترونية لدعم مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي، فضلا عن الدعم المالي السري لإشعال ثورة هناك بأي شكل من الأشكال.

ويقف معظم السياسيين والمحللين مع الشعب الإيراني ويدعم ثورته ضد نظام الملالي الغاشم، ولكن المستغرب هو هذا الدعم والتحريض الغير مسبوق من قبل أنظمة الإمارات والسعودية لهذه الانتفاضة، حيث أن “ابن زايد” و”ابن سلمان” وحلفائهم كانوا يرون أن “#الربيع_العربي” الذي حرمه مشايخهم ووصفوه بـ”الخروج على الحاكم” سبب خراب المنطقة.

“ابن زايد” وجه مغرديه وأذرعه الإعلامية لدعم متظاهري إيران والتنديد بالملالي

ضاحي خلفان

نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من “ابن زايد” خرج بسلسلة من التغريدات هاجم فيها نظام الملالي وأعلن دعمه لمتظاهري إيران.

إن ملالي الإستكبار الذين ينكلون بالمستضعفين من الشعب الإيراني يلاقون اليوم سوء عاقبة إستكبارهم على الشعب . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2018

التلفزيون الإيراني: ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد الى 12 شخص – I2C — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2018

هل يتعظ عبدالملك الحوثي من شعار الثورة الايرانية لا غزة ولا لبنان حياتنا في ايران…ويدرك أن الشعب الايراني يكره سياسة الملالي.؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2018

وسيم يوسف

كذلك كان لصبي ابن زايد “المدلل” دورا في هذه الحملة المنظمة، حيث استخدم أسلوبه كداعية للترويج لما يريده سيده والتحريض على ثورة كبيرة في إيران.

#يحدث_الان_في_ايران

أشعلوا بلاد المسلمين بالنار .. وغرقت بلاد المسلمين بالدماء .. وعلى الظالمين تدور الدوائر .. " ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله "

" لا كسرى بعد كسرى " — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) December 30, 2017

حمد المزروعي المغرد “البذيء”

ولم يغب المغرد الإماراتي “البذيء” حمد المزروعي عن هذا المشهد بالتأكيد، وكان حاضرا بتغريدات مسيئة أساء فيها لقطر وقيادتها وربطها بإيران وتظاهراتها.

عبد الخالق عبدالله مستشار “ابن زايد”

بالطبع كان الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي، من أوائل “صبيان” محمد بن زايد الذي سارعوا بتنفيذ الأوامر والتغريد عن إيران ومظاهراتها والتنديد بنظام الحكم هناك.

الناشطة الحقوقية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام 2003 والمقيمة في لندن: التظاهرات الحالية في إيران بداية حركة كبيرة قد يفوق مداها احتجاجات 2009 وربما تتحول إلى شيء أكبر — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 31, 2017

دعوة للاستمرار في مسيرات احتجاجية ضد الفساد والاستبداد في جميع المدن الإيرانية. الله ينصرهم ويقويهم لاسقاط النظام الإرهابي الايراني. pic.twitter.com/DE3gIXmBlg — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 31, 2017

انتشار المظاهرات والاحتجاجات ضد قمع وفساد النظام الايراني. 3 مدن في اليوم الاول 11 مدينة في اليوم الثاني و19 مدينة في اليوم الثالث. pic.twitter.com/xnS7UjO1gU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 30, 2017

هتافات في مدينة قم في إيران: لا نريد جمهورية إسلامية. لا نريدها لا نريدها لا نريدها. https://t.co/Horb7OEIsc — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 30, 2017

كتائب “ابن سلمان” وذبابه الإلكتروني كان حاضرا أيضا بالمشهد الإيراني

تركي الحمد

البداية كانت عند الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد، الذي تناسى انقلاب سيده “ابن سلمان” وأخذ في شيطنة نظام الحكم بإيران.

لا غزة لا لبنان حياتنا في إيران..شعار طلاب الجامعات في إيران.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 31, 2017

وأعاد الكاتب السعودي عبر حسابه نشر تغريدات لشخصيات عامة تحرض على الثورة في إيران.

سعود القحطاني وتركي آل الشيخ.. أذرع ولي العهد السعودي بتويتر

الحضور الأقوى في المملكة كان لكتائب الذباب الإلكتروني التي يشرف عليها سعود القحطاني مستشار ابن سلمان، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة واللذان يعدان أقرب المسؤولين لولي العهد والممثلين لسياساته بمواقع التواصل.

حيث عملت اللجان الإلكترونية في المملكة على نشر مقاطع فيديو وصور من مظاهرات إيران والترويج لها بشكل كبير على مواقع التواصل.

فضلا عن تدشين الهاشتاغات ضد إيران ودعمها لتصل إلى قائمة الأعلى تداولا بتويتر.

كل هذا يدار مباشرة من خلال سعود القحطاني وتركي آل الشيخ، الذين اكتفوا بتغريدات لجانهم الإلكترونية وقاموا هم بإعادة تغريد بعضها على حساباتهم الرسمية بتويتر.

وقتل 14 شخصا في إيران بينهم 13 في محافظة أصفهان وحدها في اضطرابات تمثل أجرأ تحد لقيادة الجمهورية الإسلامية منذ التوتر عام 2009 فيما أثارت دعوات للمزيد من المظاهرات في البلاد الاثنين احتمال إطالة أمد القلاقل.

وحثت بيانات لا تحمل توقيعا ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين على التظاهر مجددا في العاصمة طهران و50 مركزا حضريا آخر.

وإيران منتج كبير للنفط في أوبك وقوة إقليمية لكن مشاعر الإحباط تزايدت فيها مع تدخل البلاد بقوة في سوريا والعراق في إطار منافسة السعودية على النفوذ في المنطقة.

ويؤجج هذا التدخل الغضب في الجمهورية الإسلامية إذ يرغب الإيرانيون بأن يوفر قادتهم الوظائف بدلا من خوض حروب مكلفة بالوكالة.

واندلعت الاضطرابات في مشهد ثاني أكبر مدينة إيرانية احتجاجا على ارتفاع للأسعار لكنها سرعان ما انتشرت وتحولت إلى مسيرات سياسية.

وطالب البعض الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالتنحي ورددوا هتافات مناهضة للحكومة التي وصفوا مسؤوليها باللصوص.

والمتظاهرون غاضبون بسبب البطالة والمصاعب الاقتصادية في بلد وصلت فيه نسبة البطالة بين الشبان العام الماضي إلى 28.8 بالمئة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرطة أطلقت مدافع المياه يوم الأحد في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وتحولت المظاهرات إلى العنف في مدينة شاهين شهر بوسط البلاد. وأظهرت لقطات مصورة محتجين يهاجمون الشرطة ويقلبون سيارة ويشعلون النار فيها.

والاحتجاجات هي الأكبر في إيران منذ اضطرابات في 2009 أعقبت انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية أخرى.

وظهر محتجون في لقطات فيديو يهتفون ”يسقط الدكتاتور“ في إشارة إلى خامنئي فيما يبدو.

وهتف محتجون في مدينة خرم اباد بغرب البلاد قائلين ”عار عليك يا خامنئي… دع البلد وشأنه“.