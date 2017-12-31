في واقعة تعكس وتعبر عن التضامن الكبير للشعب المصري مع شقيقه الفلسطيني وقضيته على الرغم من محاولات النظام الحاكم تعزيز لقاءات التطبيع بشتى السبل، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجماهير النادي الأهلي المصري لكرة القدم وهم يهتفون لفلسطين خلال مباراة بين فريق ناديهم والفريق الاسباني أتليتكو مدريد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد عبرت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دعمها للقضية الفلسطينية قبل انطلاق مباراة “السلام”، مع فريق أتليتكو مدريد، والتي أقيمت مساء السبت على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبحسب الفيديو، فقد زلزلت الجماهير الاستاد هاتفة: “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”،وذلك كرد على المؤامرات والاستفزازات التي تحاك ضد فلسطين وعاصمتها القدس العربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحظي موقف جماهير الأهلي التي تعتبر من أكبر القواعد الجماهيرية في الوطن العربي بموجة إعجاب كبيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أثار صخب كبير عقب إعلانه نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل .