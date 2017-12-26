شنت المطربة الإماراتية ، هجوما عنيفا على الفنانة المصرية بعد تطاولها على ووصفه بـ”الجعير”.

 

وقالت “أحلام” في تعليقات لها عبر حسابها بموقع الصور العالمي “انستغرام” رصدتها “وطن”: “زين سوا فيج عمرو دياب لما شاتك، حسبي الله عليك وايد”، في إشارة إلى شيرين رضا من عمرو دياب قبل سنوات.

 

وتابعت أحلام: “امسكوني ودّي أنتفها”.

 

وأضافت: “لو سمحتوا، الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقي هادية، عشان ما حد يزعجها طال عمرها، بس نبي نعرف إيش نوع الموسيقي شرقي ولا غربي”.

وفي تطاول غير مسبوق وفي ظل دعوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وصفت الممثلة المصرية شيرين رضا الآذان بـ”الجعير”.

 

وحلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج “أنا وأنا”، مع المذيعة مساء الجمعة 22 ديسمبر.

 

وخلال استضافتها في برنامج “أنا وأنا” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة “أون إيه”، عبرت “رضا” عن غضبها من المؤذنين في واصفة أصواتهم بـ “الجعير”، بسبب أنها ترى طريقتهم مرعبة للأطفال، مطالبة بوضع قرار لتوحيد الآذان في ، كي لا يُفزع السائحون عندما يزورون .

 

وقالت “رضا”: ليه لما السائحين الاجانب ييجوا وهما ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير دا”، موجهة حديثها للمؤذنين: “أنت بتجعر كدا ليه ومعلي الصوت كدا ليه”، داعية إياهم لاحترم السكان، على حد قولها.