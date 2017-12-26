أحلام ترد على الفنانة شيرين رضا بعد وصفها الآذان بـالجعير

شنت المطربة الإماراتية أحلام، هجوما عنيفا على الفنانة المصرية شيرين رضا بعد تطاولها على الآذان ووصفه بـ”الجعير”.

وقالت “أحلام” في تعليقات لها عبر حسابها بموقع الصور العالمي “انستغرام” رصدتها “وطن”: “زين سوا فيج عمرو دياب لما شاتك، حسبي الله عليك وايد”، في إشارة إلى طلاق شيرين رضا من عمرو دياب قبل سنوات.

وتابعت أحلام: “امسكوني ودّي أنتفها”.

وأضافت: “لو سمحتوا، الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقي هادية، عشان ما حد يزعجها طال عمرها، بس نبي نعرف إيش نوع الموسيقي شرقي ولا غربي”.

لما #احلام تقرر تقصف جبهة نصيحة سنفروا بحياتكم 😂زين سوا فيج عمرو دياب لما شاتك امسكوني ودي انتفها😂امسكو حلومة احسن ماتعمل من #شيرين_رضا وجبة كنتاكي الله لايعلق حدا بلسان حلومة pic.twitter.com/MnVE9iHxSR — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي تطاول غير مسبوق وفي ظل دعوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وصفت الممثلة المصرية شيرين رضا الآذان بـ”الجعير”.

وحلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج “أنا وأنا”، مع المذيعة سمر يسري مساء الجمعة 22 ديسمبر.

وخلال استضافتها في برنامج “أنا وأنا” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة “أون إيه”، عبرت “رضا” عن غضبها من المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ “الجعير”، بسبب أنها ترى طريقتهم مرعبة للأطفال، مطالبة بوضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحون عندما يزورون مصر.

وقالت “رضا”: ليه لما السائحين الاجانب ييجوا وهما ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير دا”، موجهة حديثها للمؤذنين: “أنت بتجعر كدا ليه ومعلي الصوت كدا ليه”، داعية إياهم لاحترم السكان، على حد قولها.