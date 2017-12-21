كشف مصدر سعودي مطلع عن تفاصيل جديدة حول مقتل اللواء علي بن عبد الله القحطاني مدير المكتب الخاص بالأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض السابق جراء التعذيب الذي تعرض له.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصدر السعودي-حسب قولها- أن اللواء القحطاني الذي عمل بالحرس الملكي قد خضع لعمليات تعذيب جسدي ونفسي منذ اعتقاله في الرابع من شهر نوفمبر الماضي على خلفية حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات السعودية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال بدعوى مكافحة الفساد.

وأوضح المصدر أن اللواء علي بن عبد الله القحطاني أخضع لجلسات تعذيب حتى وفاته جراء الصعق الكهربائي صبيحة يوم 12 من الشهر الجاري وأن عائلته وجدت صعوبة في التعرف على ملامحه عند استلام جثته.

وتقول منظمات حقوقية وإنسانية دولية إن الحكومة السعودية تحظر التواصل مع عائلات المعتقلين وزيارتهم، وذلك بعد صدور تقارير خاصة عن إهانة المعتقلين وتعذيبهم جسديا.