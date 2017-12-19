في سابقة خطيرة، أعلن الجيش المصري، عن مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين في استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق) بإحدى القذائف أثناء تواجد وزيري الدفاع الفريق صدقي صبحي والداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له عبر صفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تم اليوم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر”.

وأضاف: “قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة القائد العام (وزير الدفاع صدقي صبحي) ووزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش”.

#المتحدث_العسكرى : تم اليوم 19 / 12 / 2017 إستهداف مطار العريش بأحد القذائف ، وقد نتج عن الحادث إستشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بأحد الطائرات الهليكوبتر ، وقامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة . pic.twitter.com/uJsfE76d0t — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

كما نشر المتحدث العسكري بعد إعلانه عن تعرض المطار لهجوم مقطع فيديو يظهر لحظة وصور وزيري الدفاع والداخلية لمطار ألماظة بالقاهرة بعد عودتهما من سيناء، حيث ظهرت على وجهيهما علامات الغضب والقلق.

#المتحدث_العسكرى : عادا الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء / مجدى عبد الغفار وزير الداخلية عقب جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء . pic.twitter.com/KBncVs6viM — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وتشهد منطقة شمال سيناء، منذ 2013، هجمات متكررة أسفرت عن مقتل مئات من قوات الجيش والشرطة وتبنى معظمها فرع تنظيم الدولة في مصر الموجود بقوة في هذه المنطقة.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهدت منطقة شمال سيناء مجزرة مروعة إذ سقط أكثر من 300 قتيل داخل مسجد بلدة الروضة (جنوب العريش) في اعتداء هو الأكثر دمويةً في تاريخ مصر الحديث.