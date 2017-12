كشف سفير السعودية في الجزائر سامي الصالح، عن ان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قدم اعتذارا للسعودية عن واقعة “التيفو” الذي اعتبرته المملكة مسيئاً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال “الصالح” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قدم دولة رئيس الوزراء الجزائري بعد لقائه اليوم لمعالي رئيس مجلس الشوري في المملكة اعتذار الجزائر قيادة وحكومة وشعبا عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة في احدى الملاعب والتى لا تنم عن اخلاق الشعب الجزائري الاصيل وجاري اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره”.

قدم دولة رئيس الوزراء الجزائري بعد لقائه اليوم لمعالي رئيس مجلس الشوري في المملكة اعتذار الجزائر قيادة وحكومة وشعبا عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة في احدى الملاعب والتى لا تنم عن اخلاق الشعب الجزائري الاصيل وجاري اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره.#السعودية#الجزائر — سامي الصالح (@SAMIOALSALEH) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

من جانبهم، رفض المغردون الجزائريون تقديم أي اعتذار، مؤكدين بأن اعتذار “أويحيى” لا يمثل الجزائريين، مشددين على ان “التيفو” يمثلهم ويعبر عن رأيهم.

باسم جميع #الجزائريين التيفو يمثلنا كلنا ، نحن لم و لن نقدم أي اعتذار ! اويحي البلعاطي رآه غي يبلعط فيكم و نتوما صايي تقتوه 😹😹 بالمناسبة أحيي #ايران الشقيقة ⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩🤗 — Tesoro Sama DZ👒 (@treasures_of_Dz) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

نعم وانا بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعبي اعتذر عن تعليق وجهان لعملة واحدة ..كان لازم نراعي فرق سعر الصرف بين الدولار والريال ^^ — كريم سعيدي™ ‏ (@kimoukun) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

انا لا اعتذر ،و الحاملين للصورة يجسدون الواقع و يمثلونني — AkRam WHb (@AkramWhb) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ماذا عن من وضع هذه اللافتات؟

سيادة السفير، الزمن يدور، وسجلها في مذكراتك، ستعتذر يوم سيُكشف ثمن هذه الخيانة.

ومن هنا أقول لك، كل من سألتهم اليوم، لا أحد اعتذر.

قد ساومتم القيادة والحكومة… لكن “وشعبا” هذه لم تحدث حتى مع 41 ألف تأشيرة حج.

ببساطة لأن شبيبتنا أحرار في تعبيرهم pic.twitter.com/2ZvynfT6LF — Mohamed Amine Smail (@smisha_amine) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

باسم جميع #الجزائريين التيفو يمثلنا كلنا ، نحن لم و لن نقدم أي اعتذار ! — Brahim l’mignon (@brahim_mignon) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

انا من الشعب لم ولن اعتذر لهذا الاعتذار كان من طرفهم ماشي من الشعب😹😹😹😹😹😹😹😹 — Mãyã (@Mayamira125) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

كل أبناء السمو والمعالي تحت نعالي، فقيل لي عيبا فكررت مقالي، ثم قيل لي عيبا فكررت مقالي، فانتبهت إلى سوء مقالي، فقدمت اعتذاري لنعالي — BAHOUT Salim (@SalimBahout) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

انا لا اعتذر والاعتذار لا يمثلني — Rabiamettai (@rabiamettai) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان أنصار نادي عين مليلة قد رفعوا “تيفو” يجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

كما حمل التيفو صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لعملة واحدة)، في تعبير عن استنكارهم للتواطؤ السعودي ضد قضية القدس.