في لفتة طيبة أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن إهدائها لقطر أغنية بعنوان: “قطر المحبة”، وذلك بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الـ46.

والأغنية الجديدة هي من كلمات عبدالله العماني وألحان ضاري المسيليم وغناء آلاء الهندي.

وانطلقت ظهر الاثنين الفعاليات الكبرى التي توجت احتفالات قطر بيومها الوطني، وهو الأول تحت الحصار المفروض عليها منذ أكثر من ستة أشهر.

وشهد كورنيش الدوحة أضخم عرض احتفالي في تاريخ قطر، وتشارك فيه القوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي (لخويا) وقوات الحرس الأميري.

ورعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني احتفال هذا العام الذي حمل شعار “أبشروا بالعز والخير”.

وكانت القيادة القطرية قد استبقت اليوم الوطني بتنظيم أكبر معرض في تاريخ البلاد للصناعات الوطنية تحت شعار “صنع في قطر” والذي احتفى بأهم المشاريع الصناعية المحلية التي انطلقت خلال فترة وجيزة وشكلت تحديا عمليا للحصار.

كما دشنت الحكومة قبل يومين صرحا سياحيا وأيقونة معمارية عملاقة أطلق عليها تقاطع 6/5، حيث يحمل الاسم تاريخ بدء الأزمة الخليجية ليعكس الإنجازات المحققة في ظل الحصار، ويعد هذا التقاطع أطول معلم في قطر بارتفاع يبلغ مئة متر، وهو جزء من مشروع طريق لوسيل السريع بشمال الدوحة.