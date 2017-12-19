في لفتة طيبة أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن إهدائها لقطر أغنية بعنوان: “قطر المحبة”، وذلك بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الـ46.
والأغنية الجديدة هي من كلمات عبدالله العماني وألحان ضاري المسيليم وغناء آلاء الهندي.
#قطر_المحبه
اغنيه مهداه من #وزارة_الإعلام_الكويتيه بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر الحبيبة
أدام الله أفراحنا.
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••#فرحكم_فرحنا 🇰🇼🇶🇦#الكويت #قطر#اليوم_الوطني_القطري#اليوم_الوطني#اليوم_الوطني_١٨_ديسمبر pic.twitter.com/Ox27BDPZOt
— MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) December 18, 2017
وانطلقت ظهر الاثنين الفعاليات الكبرى التي توجت احتفالات قطر بيومها الوطني، وهو الأول تحت الحصار المفروض عليها منذ أكثر من ستة أشهر.
وشهد كورنيش الدوحة أضخم عرض احتفالي في تاريخ قطر، وتشارك فيه القوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي (لخويا) وقوات الحرس الأميري.
ورعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني احتفال هذا العام الذي حمل شعار “أبشروا بالعز والخير”.
وكانت القيادة القطرية قد استبقت اليوم الوطني بتنظيم أكبر معرض في تاريخ البلاد للصناعات الوطنية تحت شعار “صنع في قطر” والذي احتفى بأهم المشاريع الصناعية المحلية التي انطلقت خلال فترة وجيزة وشكلت تحديا عمليا للحصار.
كما دشنت الحكومة قبل يومين صرحا سياحيا وأيقونة معمارية عملاقة أطلق عليها تقاطع 6/5، حيث يحمل الاسم تاريخ بدء الأزمة الخليجية ليعكس الإنجازات المحققة في ظل الحصار، ويعد هذا التقاطع أطول معلم في قطر بارتفاع يبلغ مئة متر، وهو جزء من مشروع طريق لوسيل السريع بشمال الدوحة.
تعليق واحد علي “السعودية هاجمت الدوحة بـ”علم قطر” والإمارات بـ”قولوا لقطر” فردت الكويت عليهما بأغنية “قطر المحبة””
من فلسطينية مقيمة سابقا ببلدي الكويت لك كل المحبة والاحترام بلاد الاحرار هي وقطر بارك الله فيكي يا احلي ديرة يا كويتنا يا حبيبتنا الغالية ستظلين شامخة بشعبك واميرك انت وقطر واميرها وشعبها تعيشون انشاء الله يارب ويحميكم ويحمي دياركم من اي شر يارب حلوة الاغنية يعطيكم الف عافية