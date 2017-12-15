نعت الذين استشهدوا خلال مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وشرقي قطاع الجمعة.

 

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رحم الله الذين استشهدوا دفاعاً عن الشريف وأدخلهم فسيح جنانه”.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب المئات في المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب .