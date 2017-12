نعت الملكة رانيا العبدالله الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وشرقي قطاع غزة الجمعة.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رحم الله الذين استشهدوا دفاعاً عن القدس الشريف وأدخلهم فسيح جنانه”.

May God bless the souls of the martyrs who died for #Jerusalem today

