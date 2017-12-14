تعبيرا عن تأثره بالدعاية المضادة لفلسطين وشعبها التي يقودها كتاب كبار مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لسعودي آخر يشن فيه هجوما عنيفا على الشعب الفلسطيني واصفا إياه بأن “الكلاب أشرف منه”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، زعم المواطن السعودي بان المساعدات السعودية لفلسطين لم تتوقف يوما، معبرا عن خيبته لعدم مهاجمة الفلسطينيين لقطر وتركيا.

وواصل المواطن السعودي تطاوله واصفة الفلسطينيين بـ”الزنادقة” وأن “إسرائيل أشرف منهم”، وأنهم “مجرد حثالة من اولهم لآخرهم حتى محمود عباس وخالد مشعل وإسماعيل هنية”.

السعودي التي تطاول على الشعب الفلسطيني الذي قال فيهم ألفاظ نابية منها الكلاب و أنتم بكرامة و الحثالة .أقول له كل إناء بما فيه ينضح .هذا الكلام معيب بحق شعب يدافع عن فلسطين و عن المسجد الأقصى شعب يقدم التضحيات فهذا الشعب لا يستحق كل هذا .هذا الشعب قدم الدماء#القدس pic.twitter.com/Hk7bM00cCT — وليد بن خالد (@WBKhaled) December 13, 2017

يشار إلى أن الكتائب الإلكترونية التي يقودها سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” لا تزال تسعى إلى تزكية نار الفتنة بين أبناء الشعبين الفلسطيني والسعودي للاستفادة من الخلاف والفرقة في تمرير مخطط التطبيع العلني مع إسرائيل والذي بدأه ولي العهد بزيارته السرية لتل أبيب.

وعبر هاشتاج “#بالحريقه_انت_وكضيتك” حاول النظام السعودي من خلال كتائبه الإلكترونية بتويتر، إيهام العالم بأن السعوديين غير مبالين بالقضية الفلسطينية، وترويج فكرة مزعومة بأن الفلسطينيين أنفسهم باعوا قضيتهم ويستنزفون ثروات المملكة.

ويسعى النظام السعودي من خلال الترويج لهذه الأفكار “المسمومة” ودعمها عبر لجانه الإلكترونية، إلى صرف الأنظار عن العدو الحقيقي (الاحتلال) والقضية الأولى للمسلمين (القدس))، ومحاولة “دس السم وزرع الألغام” للوقيعة بين الشعبين والاستفادة من الفرقة والخلاف بينهم في تمرير مخطط التطبيع دون عناء.