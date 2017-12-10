عبر هاشتاغ “#البحرين_تقاوم_التطبيع” شهد موقع التواصل “تويتر” انتفاضة لمغردين بحرينيين، أعلنوا فيها استنكارهم وبراءتهم من الوفد البحريني الذي يزور إسرائيل حاليا بصورة رسمية، وأكدوا على دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ورفضهم التطبيع الذي تهرول إليه حكومتهم.

انا نزيهة سعيد، بحرينية، ارفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل واعتبر الزيارات التي قام بها وفد جمعية "هذه هي البحرين" للقدس المحتلة عار على كل من يؤمن بالقضية الفلسطينية، واعلن برائتي من هذا الفعل الشائن ومن قام به ومن دعمه. #البحرين_تقاوم_التطبيع — Nazeeha Saeed (@nazihasaeed) December 10, 2017

انا الصحافية وفاء العم، بحرينية الجنسية عروبية الانتماء، مع الانسان في كل مكان، ارفض التطبيع مع اسرائيل الغاصبة والزيارات التي قام بها وفد جمعية"هذه هي البحرين" واعلن برائتي من هذا الفعل الشائن ومن قام به ومن دعمه. #البحرين_تقاوم_التطبيع — wafa alamm (@wafaalamm) December 10, 2017

أنا باسمة القصاب من البحرين، أعتبر الكيان الصهيوني غاصباً ومحتلاً، والزيارة التي قام بها وفد جمعية "هذه هي البحرين" للقدس المحتلة عار أخلاقي وإنساني، وادعاء الوفد تمثيل الشعب البحريني إساءة للبحرينيين، وأعلن برائتي من هذا الفعل ومن قام به ودعمه. #البحرين_تقاوم_التطبيع — باسمة القصاب (@bqassab) December 10, 2017

وشن المغردون هجوما حادا على ملك البحرين والحكومة التي تسعى للتطبيع العلني مع المحتل الإسرائيلي، متجاهلين قضية القدس واعتراف ترامب بها عاصمة لإسرائيل.

هذه الأنظمة لا تمثل إلا نفسها وما زلنا نراهن على شعوبنا ووعيها رغم كل محاولات التجهيل والتضليل لتصوير الاحتلال الإسرائيلي بالملاك البريء الجميل!#البحرين_تقاوم_التطبيع ولا عزاء للخائنين pic.twitter.com/u2svH11Ggg — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) December 10, 2017

( بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ).

أُعلِنُ براءتي من الوفد البحريني الذي زار #اسرائيل مؤخرا، ومن ايّ وفدٍ عربي او اسلامي يهرول الى التطبيع، مالم تكن #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #البحرين_تقاوم_التطبيع — Ebrahim Al mannai. (@ebrahimalmannai) December 10, 2017

الى شعب #فلسطين

هكذا كان اجدادنا في #البحرين داعمون لكم ولقضيتكم ونحن على خطاهم

ستبقى القدس في قلوبنا كما ستبقى العاصمة الابدية لفلسطين

كل الوفود الرسمية والحكومية المطبعة مع الكيان الصهيوني لا تمثلنا ولن تمثلنا

#البحرين_تقاوم_التطبيع pic.twitter.com/dDwhDwR5LI — القدس عاصمة فلسطين (@BAHRAINDOCTOR) December 10, 2017

من هذه الأسماء النكرة التي تدّعي أنها تمثّل الشعب البحريني؟

شاهت الوجوه!#البحرين_تقاوم_التطبيع — Majeed AL Alawi (@DrMajeedAlalawi) December 10, 2017

كما أكد آخرون على أن الحكومات العربية العميلة لن تنجح في تحويل العدو إلى صديق ولا الصديق لعدو في أذهان الشعوب، وستبقى الشعوب السد المنيع أمام كل محاولات التطبيع والخيانة.

لن تنجح الأنظمة والحكومات في تحويل العدو إلى صديق ولا الصديق لعدو في أذهاننا، وستبقى الشعوب السد المنيع أمام كل محاولات التطبيع والخيانة. وفد البحرين الذي يزور الاحتلال لا يمثل إلا نظامًا من الأنظمة العربية، ولا يعكس مزاج ولا رأي الشعب البحريني.#البحرين_تقاوم_التطبيع — أحمد البيقاوي (@Biqawi) December 10, 2017

بعض الحسابات الناشطة في #تويتر لم يتطرقوا من قريب او بعيد عن وفد #هذه_هي_البحرين الى #اسرائيل

وكأنّ الأمر لايعنيهم، ولايجرح كرامتهم كبحرينيين وعرب ومسلمين …!!

هكذا هم المنافقون والصهاينة الجدد.#البحرين_تقاوم_التطبيع #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية — Ebrahim Al mannai. (@ebrahimalmannai) December 10, 2017

ردة فعل رائعة من أهل البحرين الأحرار على زيارة وفد التطبيع من جمعية ( هذه هي البحرين ) الي ما بتمثل الشعب البحريني المحب لفلسطين 🇧🇭❤️🇵🇸#البحرين_تقاوم_التطبيع — YOUSEF 🇵🇸 (@yousefalaloul) December 10, 2017

#البحرين_تقاوم_التطبيع

هذا الشخص لايمثل الشعب بل مطبل للحكومة pic.twitter.com/Kr5WmV9iEL — شوق (@shoq_albaharan) December 10, 2017

وذكرت قناة “الجزيرة” أن مواطنين فلسطينيين طردوا بعد ظهر اليوم، الأحد، وفدا بحرينيا -يزور إسرائيل هذه الأيام- ومنعوه من دخول المسجد الأقصى من أحد أبوابه، قبل أن يتمكن الوفد من الدخول من باب آخر.

وقال شاهد عيان، إنه بعد انتهاء صلاة الظهر عند الساعة الـ 12 والنصف تقريبا، لاحظ وجود أربعة أشخاص يبدو عليهم أنهم غرباء، وعندما علم أنهم جزء من الوفد البحريني المطبع الذي نشرت القناة الإسرائيلية الثانية خبرا عنه مساء أمس السبت سارع إلى طردهم ثم اجتمع المصلون لطردهم أيضا.

وقال المواطن المقدسي إنه سأل أعضاء الوفد كيف استطاعوا الدخول إلى فلسطين ولا توجد علاقات رسمية بين دولة الاحتلال ومملكة البحرين، فأجابوا أنهم جاؤوا عن طريق السفارة الإسرائيلية في الأردن.

وأضاف أن أعضاء الوفد قالوا في جدالهم معه إنهم “جمعية حيادية وجاؤوا يحملون رسالة السلام”. وعندها ردّ عليهم بالقول “لا توجد حيادية في هذه الأمور، إما أن تكون مع عروبة وإسلامية القدس وإما ألا تكون، وزيارتكم لا تشرفنا”.

وتزامنا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهبة الشعوب والعربية والإسلامية لاستنكار هذا القرار، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن وفدا من البحرين يزور إسرائيل بزيارة رسمية وعلانية تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها بمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

ووفقا لما أعلنته القناة الإسرائيلية التي غطت الزيارة، فقد أجرى الوفد البحريني برفقة طاقم القناة جولة ميدانية في مدينة القدس المحتلة، دون الإفصاح عن الأماكن والمواقع التي زارها الوفد، والاكتفاء بالقول إن الوفد زار وتجول في البلدة القديمة.

وحسب القناة الثانية، فإن زيارة الوفد البحريني الذي يضم شخصيات شيعية وسنية أتت بإيعاز وتعليمات من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي حمل الوفد رسالة تسامح للمسؤولين الإسرائيليين ودعوات لتعزيز الحوار بين الأديان، علما أن الملك البحريني يقمع الأغلبية الشيعية في بلاده.