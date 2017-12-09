تداول ناشطون بمواقع التواصل، على نطاق واسع مقطعا مصورا نشرته المذيعة السعودية المعروفة لجين عمران على صفحتها بـ”انستجرام”، أثناء تواجدها بأحد القصور الفارهة في المملكة والذي لفت انتباه النشطاء بشدة نظرا لحجم الرفاهية والبذخ الكبير الذي يظهر بالقصر.

والمفاجأة التي أثارت جدلا كبيرا بين النشطاء، هو ما كشفه بعض المغردين بأن هذا القصر يمتلكه سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

زوجت سعود قحطان ( دليم) عزمة لجين عمران عشان تصور بيتها😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/tdQxCUCUR9 — Fatima (@Fatima57876407) December 5, 2017

وكانت “لجين عمران” التي تفقدت جنبات القصر الفاره الذي حوى كافة أشكال الرفاهية، بكاميرا هاتفها الخاص في ضيافة “أم خالد” زوجة سعود القحطاني، وفقا للمعلومات التي أدلى بها النشطاء المتداولين للمقطع على تويتر، ولم يتسنى لنا التأكد من صحتها.

فقط للشعب السعودي : زوجة سعود القحطاني صباب القهوة دليم عازمة لجين عمران عشان تصور بيتها وهذا بيت من كان صباب قهوة لمستشار لارض الحرمين الشريفين 👇 pic.twitter.com/2jTmZuwR9w — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) December 5, 2017

حرمة سعود القحطاني ( دليم ) عازمه لجين عمران .. علشان تصور بيتها وتهايط 🤣.. من مرتبة قهوجي لمستشار بالديوان🤣 #السعودي@hassanalishaq73 pic.twitter.com/CPDjhWLdwF — روحي قطر🇶🇦 (@tCc3w8fx7kYU8Ib) December 5, 2017

وأثار المقطع جدلا واسعا بين النشطاء، الذين تسائلوا عن قصر “القحطاني”: من أين له هذا؟

#نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله زوجة سعود القحطاني ( المستشار) عازمه الاعلامية لجين عمران عشان تصور بيتها

السؤال من أين لهؤلاء كل هذه الفخامة !!!!

اليس من الأولى إحالتهم على الفساد للتحقق من هذا ؟ pic.twitter.com/33HshJlOsW — لہهفُہة الہرﯝحہ (@atmeme0) December 6, 2017

مالت عليك يا دليم .. مخلي حرمتك تعزم التافهه لجين عمران .. علشان تصور بيتها وتهايط 🤣 كله سرقه من أموال الشعب السعودي المقهور ! ماعليك شرهه من مقهوي لمستشار بالديوان .. لزوم تتخرع 🤣 pic.twitter.com/yitCLVtFHj — Qatar 966 🇶🇦 (@qatar966) December 5, 2017

الم تسأل لجين عمران لمضيفتها من اين لكِ هذا ؟ — عزيز وأشياء اُخرى (@Official3ziz) December 6, 2017

نبذة مختصرة عن (دليم) خادم سيده الأمين

وسعود القحطاني تم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة وزير بموجب أمر ملكي صدر في ديسمبر 2015، إذ استطاع من خلال جيشه الإلكتروني الضخم التمهيد لإزاحة ولي العهد السابق محمد بن نايف، وتنصيب ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

وقاد القحطاني حملة إعلامية عنيفة ضد قطر بالتزامن مع اختراق دول الحصار لموقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وبث تصريحات ملفقة على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب وثائق “ويكليكس”، فإن القحطاني قد تواصل عام 2012 مع شركة تجسس إيطالية، واشترى عدداً من برامج التجسس مع مفاتيح تشفيرها، كما أنه عضو نشط في مواقع الاختراق المخصصة لبيع خدمات المخترقين، إذ طلب “القحطاني” عبر حسابه الوهمي عدداً من الخدمات الإلكترونية من قبيل اختراق حسابات معارضين سعوديين والتجسس على هواتفهم وأجهزتهم المحمولة مقابل مبالغ مالية ضخمة أدت إلى حصوله على عدة ألقاب في عالم المخترقين أبرزها (المتبرع الأكبر) و(الغني العاهر) و(السكران) كناية عن صرفه المُبالغ فيه على المخترقين.

ويعد “القحطاني” -المعروف اختصارا عند خصومه باسم “دليم”، وهو اسم يطلق في الخليج على الخادم الذي يسند له سيده الأعمال القذرة، وزير الإعلام الحقيقي، داخل السعودية، فالصحف والقنوات المحلية والوسائل الإعلامية الممولة من قبل النظام السعودي في الخارج تتلقى الأوامر المباشرة منه.

كما يشرف على تنسيق الملف الإعلامي بين محور “أبوظبي – الرياض”، برفقة الإعلامي السعودي المقيم في الإمارات تركي الدخيل، بالإضافة إلى دوره الأساسي في التجسس على الصحافيين والكتاب والمثقفين السعوديين.