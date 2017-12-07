أعلن الناطق باسم حكومة ، اليوم، تنديد الرئيس “كم جونغ أون”، بقرار ترامب في جملة ساخرة و مهينة للكيان الصهيوني بأنه لا يوجد دولة تسمى حتى تصبح عاصمتها .

 

هذا وتتسم العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية للغاية، ولم تعترف كوريا الشمالية مطلقًا بدولة إسرائيل، وتدينها بوصفها “تابع إمبريالي”.

 

ومنذ عام 1988 تعترف بسيادة دولة على كل إسرائيل، باستثناء مرتفعات الجولان، التي تعترف بها كجزء من سوريا.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس في خطاب رسمي، اعترافه بأن ، وأمر بنقل في إلى القدس.