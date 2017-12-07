أعلن الناطق باسم حكومة كوريا الشمالية، اليوم، تنديد الرئيس “كم جونغ أون”، بقرار ترامب في جملة ساخرة و مهينة للكيان الصهيوني بأنه لا يوجد دولة تسمى إسرائيل حتى تصبح عاصمتها القدس.

هذا وتتسم العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية للغاية، ولم تعترف كوريا الشمالية مطلقًا بدولة إسرائيل، وتدينها بوصفها “تابع إمبريالي”.

ومنذ عام 1988 تعترف بسيادة دولة فلسطين على كل إسرائيل، باستثناء مرتفعات الجولان، التي تعترف بها كجزء من سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في خطاب رسمي، اعترافه بأن القدس عاصمة إسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس.