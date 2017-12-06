في خطوة مفاجأة وصادمة تزامنا مع قرار “ترامب” المنتظر الليلة قام محرك البحث الشهير “جوجل”، بتوصيف القدس كـ”عاصمة لإسرائيل” في التعريف المُختصر أسفل اسم المدينة، وذلك حتى قبل خطاب “ترامب”.

وتداول ناشطون بتويتر صورا توضح التحديث الجديد لـ”جوجل” بشأن “القدس”، ما تسبب في موجة غضب عارمة بين النشطاء مستنكرين هذ الأمر.

محرك البحث العالمي #غوغل يغيّر وضعية مدينة #القدس لدى البحث عنها إلى " عاصمة" إسرائيل، في ظل حالة من الغضب الواسع تجتاح الدول العربية والإسلامية تجاه قرار أمريكي مرتقب لإعلان المدينة عاصمة لإسرائيل pic.twitter.com/AGHpJMowek — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) December 6, 2017

حسبنا الله ونعم الوكيل — um_mohammed (@um_mohammed44) December 6, 2017

مع الاسف pic.twitter.com/yUOhVofn9f — Osama El shafiey (@osamael_shafiey) December 6, 2017

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم حرر المسجد الأقصى من أيد الصهاينة الغاصبين — H.M🇸🇦🇸🇦 (@king_saudi2030) December 6, 2017

ويترقب العالم خطابا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يعلن فيه مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في خطوة نأى أسلافه من الرؤساء الأمريكيين بأنفسهم عنها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن ترامب سيعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل مساء الأربعاء، بيد أنه لن يعلن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة على الفور، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

ويتوقع أن تؤجج تلك الخطوة التوتر والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وتثير غضب العالمين العربي والإسلامي بالنظر إلى أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة، كما أن الفلسطينيين يطالبون بالمدينة عاصمة لدولة مستقلة معترف بها دوليا على أساس حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967.