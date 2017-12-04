اعتبر الباحث والكاتب العماني زكريا المحرمي أن مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على يد حلفائه الحوثيين وغيره من الزعماء الذين سبقوه، يؤكد بأن أي طاغية ثار عليه شعبه مصيره القتل إما بنار حلفائه أو بمشانق الشعوب وخوازيقها، على حد وصفه.

وقال “المحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الدرس من قتل صالح وصدام والقذافي أن أي طاغية يثور عليه شعبه فمصيره القتل إما بنار حلفائه أو بمشانق الشعوب وخوازيقها؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار!!”.

الدرس من قتل صالح وصدام والقذافي أن أي طاغية يثور عليه شعبه فمصيره القتل إما بنار حلفائه أو بمشانق الشعوب وخوازيقها؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار!! pic.twitter.com/G8Jj6Kpz15 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 4, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى أن ” مقتل علي صالح يمثل خسارة كبيرة للحوثيين فقد وفر لهم غطاء شعبيا ودوليا وقتلهم إياه سيفقدهم الشرعية في الداخل والخارج أما الرابح فهم شباب فبراير ٢٠١١”.

مقتل علي صالح يمثل خسارة كبيرة للحوثيين فقد وفر لهم غطاء شعبيا ودوليا وقتلهم إياه سيفقدهم الشرعية في الداخل والخارج أما الرابح فهم شباب فبراير ٢٠١١ https://t.co/rI64A6oQ5n — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 4, 2017

ولقي الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين حوثيين، اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل صالح، وقالت في بيان بثته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إنه تم القضاء على ما سمتها مليشيا الخيانة والفتنة الداخلية، وبسط الأمن في العاصمة صنعاء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر صالح وهو مصاب، وأخرى وهو ميت.

#عاجل | فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله #صالح بعد أنباء عن مقتله على يد #الحوثيين. #صنعاء #اليمن pic.twitter.com/kpah2CFe0F — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 4, 2017

من جانبه، قال زعيم ميليشيات الحوثي في اليمن عبدالملك الحوثي، تعليقا على مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح اليوم، الاثنين، على أيدي عناصر الميليشيا إن هذا اليوم تاريخي واستثنائي، زاعما أنه بمقتل “صالح” تم إسقاط مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد اليمن.

وأضاف “الحوثي” في كلمة متلفزة له له نقلتها وسائل إعلام: ” تصدينا لمؤامرة كانت تنفذها مليشيات عميلة وخائنة، ونشيد بالموقف المسؤول والواعي للشرفاء في المؤتمر الشعبي العام”.

وتابع مزاعمه: ” سعينا بشكل أخوي وهادئ لوقف المؤامرة والسعي لدفع الفتنة وصدها لكن الطرف الآخر كان يتهرب دائما من محاولاتنا لوقف المؤامرة”