عادت حالة الجدل حول قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية إلى الواجهة من جديد، حيث تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للداعية الكويتي عثمان الخميس يبرر فيه الهدف من منع النساء من القيادة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد اعتبر الداعية بأن سبب منع النساء من قيادة السيارة ليس بسبب جلوسها خلف المقود او غيره وإنما لما يترتب عليه من مفاسد لاحقة لقيادته السيارة بنفسها، على حد قوله.

والمعروف عن الداعية الكويتي انه حاصل على شهادة جامعية من جامعة الامام محمد بن سعود, أي أنه تتلمذ على كتب ال سعود.

وقال الداعية في رده على سؤال حول هل يجوز للمرأة قيادة السيارة في حال انشغال الزوج؟، ليرد قائلا: “ان الأصل انه لا فرق بين جلوس المرأة بجانب من يسوق أو هي التي تسوق”، مضيفا “المنع ليس للقيادة ذاتها فلو كان زوجها معها ما احد يقول أنها لا تسوق”.

وزعم أن “القضية ما يترتب على ذلك من مفاسد”، مشيرا إلى ان منع المرأة من قيادة السيارة تم لما هو متوقع من المفاسد التي تقع من النساء.

وأضاف: ” ما نراه في الواقع أن الشباب يمرون على بعض ويروحون يشربون عصير والحين البنات يصيرن يمرون على بعض ويرحون يشربون عصير”، مضيفا “صارن مثل الشباب تماما”، معتبرا الامر بالخطير.

من المفاسد الناتجه عن #قيادة_المرأه_للسياره هي أن تذهب المرأه وتشرب عصير مع صديقتها وهذا أمرٌ خطير جداً !! pic.twitter.com/cp8pE80sfA — عبدالله الخطاف (@AbdullahKhattaf) November 26, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا مؤخرا يقضي بالسماح للمرأة بتملكرخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.