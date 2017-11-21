تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، قالوا إنه للأمير السعودي “مشهور بن طلال بن سعود” وهو يهدد مواطنين بالسلاح أثناء مشاجرة في الشارع، لم يشر النشطاء إلى سببها أو مكانها تحديدا.

عيالنا يقاتلون ويُقتلون على الحد الجنوبي .. وعيالهم أسلحتهم يستخدمونها ضد المواطنين ! #امير_يعتدي_علي_مواطنين pic.twitter.com/O1kh5HyC8U — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

وأثارت الواقعة غضب كبير على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين دشنوا هاشتاغ “#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح” نددوا فيه بتجبر أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية ووضع أنفسهم فوق القانون حيث يعتبرون أنفسهم مواطنون من نوع آخر يحق لهم فعل ما يشاؤون.

مهزلة جديدة..

الأمير مشهور بن طلال بن سعود يهدد مواطنين بالسلاح #امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح pic.twitter.com/xzYdCSO4GA — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح

طبيعي #امير

فوق الشرع والقانون

وصدق من قال

لاصار خصمك القاضي من تقاضي — Dr/ NAWAF (@DNAWAF5) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح

مسوى فيها عصابات داخل البلاد

ويهدد امن المواطنين

نحن لسنا في شيكاغو !!! — ♧شيخ♧تويتر♧ (@shsm22) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح لو يسألون الأعور الدجال مفتى بن سعود يقول أطع ولى الأمر ولو أخذ مالك وجلد ظهرك😅😅

وابن سعود يامولانا؟

لا ده كده 👍😅 — راعى العليا (@melhaga2017) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

وطالب النشطاء بضرورة محاسبة الأمير، مشيرين إلى أن قانون السعودية الآن هو قانون “البلطجة”.

#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح هذا اخر الزمان يقوم متخلف يقوم بتهديد بن البلد بقوه السلاح ولا يعاقب عصر البلطجيه ولى وحان وقت المحاسبه كائن من كان — المارد (@Y18VE2JAeyz6JOB) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

إلى كل الأحرار..

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شدوا الهمة يا شباب .. نبغاه ترند

حتى تتم محاسبته .. وللمطالبة بوقف هذه الجرائم والممارسات المتكررة — نجد والحجاز (@mazn1161) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح لعنة الله وغضبه عليه وعلى من سكت عنه! — سيف السعد (@killingsword5) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أنه هناك عدة جرائم قتل قام بها أمراء سعوديون مع سبق الإصرار والترصد ولم يطبق عليهم حد الشرع (القصاص)، ومن أشهرها ما حدث قبل سنوات حين قتل الشاب منذر بن سليمان القاضي على يد الأمير فهد بن سعود بن نايف الذي تم العفو عنه، وقبلت الأسرة دية القتيل بعد تدخل بعض الأمراء السعوديين المتنفذين.