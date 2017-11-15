تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لوزير الدولة الفرنسي جان ماتسيت وهو يضع على صدره شعار “تميم المجد”.

ووفقا للصور المتداولة فقد قام الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الدولي الإسلامي بوضع صورة تميم المجد لوزير الدولة الفرنسي جان ماتسيت خلال اجتماعه معه في باريس.

#خطاب_الامير_للشوري سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني .. يضع صورة تميم المجد لوزير الدولة الفرنسي جان ماتسيت …نعم كما اكده سمو الامير #تميم_بن_حمد ان علاقاتنا بعد #حصار_قطر بدات تتحسن مع العالم اكثر لمصداقيتنا بعكس #دول_الحصار 🇶🇦👇🏽❤️ #تميم_المجد pic.twitter.com/sXXOvWAaD4 — ابن قطر (@AlMullaAmeer) November 14, 2017

يشار إلى أن شعار ”تميم المجد” هو شعار أطلقه نشطاء عقب بدء الأزمة القطرية الخليجية، دعماً وتأييدا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحول الشعار إلى جرافيتي، انتشر بشكل واسع على جدران الشوارع والسيارات متضمّناً صورة الأمير تميم.