تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لوزير الدولة الفرنسي وهو يضع على صدره شعار “”.

 

ووفقا للصور المتداولة فقد قام الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الدولي الإسلامي بوضع صورة تميم المجد لوزير الدولة الفرنسي جان ماتسيت خلال اجتماعه معه في باريس.

 

يشار إلى أن شعار ”تميم المجد” هو شعار أطلقه نشطاء عقب بدء الخليجية، دعماً وتأييدا لأمير قطر آل ثاني.

 

وتحول الشعار إلى جرافيتي، انتشر بشكل واسع على جدران الشوارع والسيارات متضمّناً صورة الأمير تميم.