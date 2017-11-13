ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أنّ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الأحد، محافظة “كرمانشاه” الايرانية، ارتفعَ الى 445 قتيلاً و 7100 مصابا.

وضرب زلزالٌ قوي المحافظة الواقعة غرب البلاد بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، تبعه هزات ارتدادية مختلفة كان أقصاها بقوة 4.6 درجة غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد “تقي خاني” إن أوامر قائد الجيش كانت واضحة لتسخير كل إمكانات الجيش من الآليات والمروحيات وسيارات الإسعاف لمساعدة المتضررين من الزلزال.

من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد “رمضان شريف” إنّه تم تعبئة كل إمكانات الحرس و “قوات التعبئة” بالمناطق المحيطة بالمحافظات التي ضربها الزلزال من أجل تقديم المساعدة اللازمة.

وباشر الهلال الأحمر الإيراني ايضا تقديم المساعدات وإقامة مخيمات مؤقتة للمواطنين المتضررين، كذلك أرسل العديد من المروحيات لمساعدة أهالي المحافظات التي ضربها الزلزال.

وأعلن محافظ محافظة “كرمانشاه” عن حداد عام لمدة 3 أيام بسبب الزلزال والضحايا التي تسبب بها في المحافظة.