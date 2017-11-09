نشر المعارض الإماراتي جاسم الشامسي عبر قناته على “يوتيوب” مقطع فيديو هاجم فيه أغنية “قولوا لقطر” التي أطلقتها مجموعة من الفنانين الإماراتيين تهجموا فيها على قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستنكر “الشامسي” في الفيديو الذي تابعته “وطن” دفع الإمارات للملايين من أجل بيتين في الأغنية يشيدان ويهللان لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

وتساءل الشامسي قائلا: “هل من المعقول ان نسخر رجالنا وكتابنا وشعرائنا من اجل أن ندك حصون شعب عزيز علينا وابن عمنا واخوالنا؟”, مضيفا: “هل نتعامل مع خيبر ولا يهود؟”، معربا عن تمنيه ان يكون مثل هذا الشعر للإيرانيين الذين يحتلون الجزر الإماراتية أو حتى لإسرائيل التي احتلت البلاد العربية، على حد قوله.

وتابع انتقاده للأغنية معلقا على وصف الأغنية لمحمد بن زايد بأنه “عز العرب”، مشيرا إلى أن ولي عهد أبو ظبي “بهدلنا مع المصريين، بهدلنا مع القطريين، بهدلنا مع اليمنيين، بهدلنا مع الليبيين، بهدلنا مع السوريين”، مضيفا “بهدلنا مع شعبنا في الإمارات وشوه سمعتنا”، مؤكدا بأنه “دمار العرب”.

وتساءل “الشامسي” عن موقع رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد في الأغنية، مستنكرا اقتصارها فقط للإشادة بـ”ابن زايد”، مؤكدا بان هذا دليل على الاستخفاف برئيس الدولة المنقلب عليه.