علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على الأغنية التي أطلقها عدد من الفنانين الإماراتيين بعنوان: “قولوا لقطر” التي تهجمت على قطر واميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت “احلام” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” (( الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه )) #بوح”.

(( الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه )) #بوح — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

وعلى الرغم من ان احلام لم تهاجم الأغنية مباشرة أو تسيء لمغنيها، إلا انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل الذباب الإلكتروني، اتهموها ببيع وطنها والوقوف مع قطر ضده.

مو طول عمركم تقولون الفن رسالة! يعني فوق انك وقفتِ محايدة ضد بلدك! زعلانة على الأغنية! وطنية مزيفة ابو ريالين حسافة انك اماراتية — asma 🕊🇸🇦 (@_just_am) November 7, 2017

الإمارات هي اللي طلعتج ولمعتج يالطقاقه الحين قمتي تنقزين الفنانيين اللي عبروا بصدق عن الواقع وعن خيانه قطر الله يرحم ايام زمان — 🇦🇪صلاح السلومي🇦🇪 (@salahalselumi) November 7, 2017

مشكله يوم الفنان يشوف عمل وطني يدافع عن وطنة شيء غير راقي .. ارقى واسمى مراحل الفن هو الدفاع عن الوطن وليس الكاش يا أحلام الشامسي — عيد 🐪 (@most_wanted0) November 7, 2017

يؤسفني اني كنت من جمهورج فيوم من الايام، انفولو وخلي قطر تنفعج ✋🏻 — حمدان 🇦🇪 (@HamdanBY) November 7, 2017

لو كان فيها ذرة وطنيه وغيره على وطنها ما كانت بتكتب اللي كتبته

الحياد في موضوع يخص الوطن خيانه

فعلها ما يسويه الا عديم أصل وناكر

عديمة أصل👎🏼 — VikinGz 🇦🇪 (@KHB_3) November 7, 2017

اللي مافية خير حق بلادة مافية خير حق هلة خلي تميم ينفعج — #زايد UAE.DUBAI (@Uae2347) November 7, 2017

من جانبها، عاودت “أحلام” للتغريد ردا على موجة الهجوم عليها، مؤكدة بأن ولاءها لوطنها الإمارات رغما عن أي حاقد أو كاره يشكك فيه.

وقالت في تدوينات لها عبر “تويتر”:” بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ”.

بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ 🙏🏻 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى: “و لائي وانتمائي وحبي لبلدي #الامارات لن يستطيع اي حاقد او كاره ان يشكك به من ايّام #طار_الشر_يازايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد اماراتية وولائي إمارتي وافتخر ونقطه ع السطر”.

ولائي وانتمائي وحبي لبلدي #الامارات لن يستطيع اي حاقد او كاره ان يشكك به من ايّام #طار_الشر_يازايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد اماراتية وولائي إمارتي وافتخر ونقطه ع السطر 🇦🇪 pic.twitter.com/O54HYiz2Tz — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

يشار إلى انه في أكبر تصعيد “غنائي” ضد قطر، بثّت وسائل إعلام إماراتية أغنية بعنوان “قولوا لقطر”، هاجمت الحكومة القطرية، وهدّدتها بـ”الحرب”.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار، أداها مجموعة من أبرز المطربين الإماراتيين، وهم: “حسين الجسمي، وميحد حمد، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، وفايز السعيد، وعلي بن محمد، وأحمد الهرمي، وفؤاد عبد الواحد”.

واحتوت كلمات الأغنية على شتائم عديدة لقطر، وحاكمها الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة.

إضافة إلى شتائم أخرى وجّهت للإعلامي عزمي بشارة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

يذكر أيضا أن الفنانة “أحلام” متزوجة من رجل الأعمال القطري، سائق الراليات المعروف، مبارك الهاجري.