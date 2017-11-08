علقت الفنانة الإماراتية الشامسي، على الأغنية التي أطلقها عدد من الفنانين الإماراتيين بعنوان: “” التي تهجمت على واميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وقالت “احلام”  في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” (( الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه )) #بوح”.

 

وعلى الرغم من ان احلام لم تهاجم الأغنية مباشرة أو تسيء لمغنيها، إلا انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل الذباب الإلكتروني، اتهموها ببيع وطنها والوقوف مع قطر ضده.

من جانبها، عاودت “أحلام” للتغريد ردا على موجة الهجوم عليها، مؤكدة بأن ولاءها لوطنها الإمارات رغما عن أي حاقد أو كاره يشكك فيه.

 

وقالت في تدوينات لها عبر “تويتر”:” بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ”.

 

وأضافت في تغريدة اخرى: “و لائي وانتمائي وحبي لبلدي # لن يستطيع اي حاقد او كاره ان يشكك به من ايّام #طار_الشر_يازايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد اماراتية وولائي إمارتي وافتخر ونقطه ع السطر”.

 

يشار إلى انه في أكبر تصعيد “غنائي” ضد قطر، بثّت وسائل إعلام إماراتية أغنية بعنوان “قولوا لقطر”، هاجمت الحكومة القطرية، وهدّدتها بـ”الحرب”.

 

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار، أداها مجموعة من أبرز المطربين الإماراتيين، وهم: “حسين الجسمي، وميحد حمد، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، وفايز السعيد، وعلي بن محمد، وأحمد الهرمي، وفؤاد عبد الواحد”.

 

واحتوت كلمات الأغنية على شتائم عديدة لقطر، وحاكمها الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة.

 

إضافة إلى شتائم أخرى وجّهت للإعلامي عزمي بشارة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

 

يذكر أيضا أن الفنانة “أحلام” متزوجة من رجل الأعمال القطري، سائق الراليات المعروف، .