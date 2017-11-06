مع تردد أنباء عن هروب أمير سعودي من المملكة، في ظل الحملة المسعورة التي بدأها ولي العهد محمد بن سلمان، ضدّ أمراء ووزراء ورجال أعمال كبار في المملكة، أغلقت السلطات السعودية حدودها مع اليمن، فيما يبدو أنّه تخوّف من عملية هروب لأمراء آخرين.

وأعلن “التحالف العربي”، الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر الإثنين، إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية للبلاد، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وطالب بيان “التحالف العربي”، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل التحالف التي ستعلن لاحقا.

وأشارت حسابات على “تويتر” إلى أن الاغلاق جاء خشية السعودية من هروب بعض الامراء والوزراء المطلوبين او الذين سيتم اعتقالهم خلال الايام القادمه والمنافذ اليمنيه مؤهله لذلك.