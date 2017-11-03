يبدو أن رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد فتحت الباب على مصراعيه للسعوديات المتمردات على تقاليد المملكة للتقدم بمطالب أكثر يروا أنها من حقهن، خاصة بعد السماح لهن بقيادة السيارة ودخول الملاعب.

لكن لم يتوقع السعوديون أن تصل هذه المطالب لدرجة أن تطالب بعض السعوديات بإنشاء نادي خاص لمصارعة البنات، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لدى المجتمع السعودي المحافظ.

هذا ما حدث بالفعل عندما دشنت سعوديات عبر تويتر هاشتاغ “#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات”، ما أثار غضب العديد من النشطاء، بينما يرى أصحاب الهاشتاغ أن هذا أمر طبيعي في ظل انفتاح المملكة ورؤية النظام السعودي الحالي.

قريبا يكون عندنا بطلات مصارعه ويصير الوضع عادي نوف السبيعي وشهد الغامدي وسارة الشهري ونجود العنزي وفاتن بخاري 😘#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات pic.twitter.com/LnOJNQPbNL — Hatem (@hatem_a_z) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

ممكن نقول أندية تدريب نفسي وجسدي للدفاع عن النفس

المهم

ما عندي مانع امسك الموضوع وادربكن 😈😎 — سعاد الشمري (@SouadALshammary) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

ليس فقط هذا..!

سنسمع ما يشيب له الرأس

ونرى مايرعش القلوب غيرةً

من يظن ان التاق مزحة فسيفاجأ بالأولمبيات..! pic.twitter.com/FRk6AmMzcO — احمد الخالدي 不 (@a77m3d) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

البعض برر لهذا الأمر بأنه من حق المرأة أن تتعلم فنون القتال لتتمكن من الدفاع عن نفسها.

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

صديقتي زوجها دايم يضربها. تشتكي لاهله ولاهلها مافي فايده. ومره ضربها عضّته وخربشته باظافيرها بعدها صار كتوه ☹️ — اماني زيّن الله حظها (@amoonh0357) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات بالنسبه لي اشوف انو تعليم المصارعه مهمه لكل بنت عشان اذا صار لها موقف صعب تقدر تدافع عن نفسها — نسرين (@nes___18) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

نطالب بانديه لتعليم الكاراتيه و التايكواندو و الجودو والملاكمه و المصارعة فنحن في زمن الدفاع عن النفس ضروره #نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات — كرامتك في اخذ حقوقك (@amo0onh31) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات يٌفترض أن الدفاع عن النفس ماده أساسيه في التعليم ، وأن يكون هناك أنديه رياضيه مختصه في الدفاع عن النفس للمرأه ،، — تركي الذيابي (@turki_althiabi) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

مغردون آخرون سخروا من هذا المطلب، معتبرين هذا الأمر درب من دروب الخيال ولا يمكن حدوثه ببلد محافظ مثل السعودية.

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

اكيد راح تطلعن الاول ع العالم 😂😂

يا متوحشات🏃🏃 — الأسباني (@grown1911) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

عاد انتو ركب خلقه وتسدون النفس كمان تعضلون خلاص ماعاد فيه حريم نطالب بالزواج من الخارج — أبو دلع (@Abu_d1e) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

آخرون رأوا أن سياسات النظام الجديدة و”علمانية” ابن سلمان هي التي شجعت المرأة السعودية على مثل هذه المطالبات التي لن تنتهي.. حسب قولهم.

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات قلنا لكم لا تسمحون بالقيادة والله ما عاد تخلص طلباتهم بس خلوكم الحين — حسين (@xhhs_) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

طلبات البنات صارت استفزازيه لدرجة ودك تتسيمج وتشارك بالتاق مالك نفس يبون نادي مصارعه! يالليل الزق

متحمسات العصل — خالد .. (@bald_32) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

السعودية مدلعه البنات ذي الفتره ماستبعد اذا صارت ذي بعد 😭😂 — السُلطانه،نيلين. (@Nelenll) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ورفض سعوديون هذا الأمر شكلا وموضوعا، كما تبرأ البعض من الداعين له.

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

👇

اللهم اجعل نساءالمسلمين صالحات تقيات قانتات تائبات وحبب لهن الستر والحجاب واغرس فيهن الحياءوالعفاف يارب🌺#رتويت — ❣️مزيد❣️المطيري❣️ (@mazyd71) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات

بريئة منكم ومن مطالبكم الغبيه

يالجنس الناعم والرقيق هذه اخرتها ؟ تصيرو مصارعات خشنات متوحشات ويه ويه 🖑😭💔 — أنيقه ❤☕ (@Lolo23012464) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.