يحتفل النجم أحمد سعد، بزواجه من الفنانة سمية الخشاب، مساء الجمعة، في حفل يقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، داخل إحدى الفيلات، وذلك عقب سلسلة طويلة من الشائعات حول علاقتهما.

ونشر الفنان أحمد سعد، صورة للمأذون خلال كتب كتابه، على الفنانة سمية الخشاب، وذلك عبر “انستجرام”.

كما نشر سعد، صور استعدادات حفل زفافه المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

وخصص أحمد سعد مجموعة من أفراد الأمن التابعين لشركة حراسات خاصة على أبواب الفيلا التي يُقام فيها حفل الزفاف.

وأكد أحد المقربين من أحمد سعد، أن الفنان وسمية الخشاب سيقضيان شهر العسل في أمريكا.

وفي أعقاب الإعلان عن موعد زفاف النجميْن، انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن عُمرِ كل منهما، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات موقع “ويكيبيديا” أنّ عُمر “الخشاب” الحقيقي (51 سنة) إذ أنّها من مواليد عام 1966. أمّا سعد فيبلغ من العمر (36 سنة)، إذ أنه من مواليد عام 1981، وعليه فإنّ فارق السن بينهما 15 سنة.