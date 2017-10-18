تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، أظهر لحظات نقل جثمان أكبر شبيحة بشار والنظام السوري العميد عصام زهر الدين لمثواه الأخير، واشتهر شبيح بشار بمجازره الدموية ضد المدنيين في سوريا.

وأكّدت وسائل إعلامٍ موالية للنظام السوريّ، الأربعاء، مقتل العميد عصام زهر الدين، وهو قائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة “حويجة صكر” بريف دير الزور.

يُشار إلى أن العميد القتيل بدأ مسيرة عسكرية دموية في صفوف قوات النظام نسبة للمجازر التي كان مسؤولا عنها بدءا من حي باب عمرو في حمص إلى مجازر الغوطة الشرقية، وانتهاء بالحملة العسكرية وما تبعها من مجازر في دير الزور.

وقد أظهرت فيديوهات العميد أثناء تمثيله بالجثث، وتصريحه الأخير الذي توعد فيه اللاجئين السوريين في حال قرروا العودة إلى بلادهم.

وفق مواقع معارضة فإن زهر الدين المنحدر من مدينة السويداء (54 عامًا) رُفّع إلى رتبة لواء وعين قائدًا لفرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الشرقية خلفًا للواء المقتول جامع جامع، طبقا لتقارير إعلامية غير رسمية.

وكان له دور في التقدم الذي أحرزته قوات النظام الأيام الماضية في محافظة دير الزور، والتي وصلت خلالها إلى مدينة الميادين الإستراتيجية.

يُشار إلى أنّ زهر الدين أثار غضب السوريين حينما ظهر على الهواء مباشرة من مطار دير الزور، الذي سيطرت عليه قوات الأسد، متوجهاً لكل السوريين الذي هربوا من البلاد، على حدِّ قوله، مهدداً إياهم بعدم العودة للبلاد.

العميد الذي كان في لقاء مباشر على قناة رسمية سورية، محاطاً بعساكر من النظام، قال: “مَن هرب ومَن فرَّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا تعُدْ، لأن الدولة إذا سامحتك فنحن عهداً لن ننسى لن نسامحك”.

وختم متهكماً ضاحكاً مع من حوله بقوله: “نصيحة من هذه الذقن لا أحد يعود منكم”.

واعتبر بعضهم أنّه يتحدّث بلهجة زعيم عصابات لا كضابط جيش.