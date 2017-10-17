لم تتوان اللجان الإلكترونية التابعة للنظام المصري على موقع التواصل الاجتماعي من تداول مقطع فيديو، يَظهر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يشاهد روبوت راقصاً، خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن الروبوت الذي رقص أمام السيسي على أنغام Gangnam Style، تم تقديمه على أنه أحد ابتكارات خريجي المبادرة، إلا أن الكثير شكَّكوا في أن يكون هذا الروبوت من صناعة الطلبة.

وفور تداول الفيديو، كشف الناشطون أن الروبوت الذي ظهر في فيديو السيسي، يُباع على موقع Robot Shop، ويبلغ سعره 1200 دولار، إلا أن الطلبة قاموا بتغيير غطاء الوجه والصدر ليبدو مختلفاً.

وبالبحث عن هذا الروبوت على الإنترنت، تبيَّن أن الروبوت المذكور في المنشور، مُصنَّع مِن قِبل شركة ROBOTIS الكورية لأغراض تعليمية.