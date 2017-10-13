كشفت الأمريكية من أصل سعودي، المشهورة بلقب “”، عبر مقطع فيديو على تطبيقها “سناب شات” تم تداوله الجمعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عن السعوديين الكاتب والفنان .

 

وذكرت “العتيبي” في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، كيف حاول الحربي والزهراني استدراجها “جنسيًا”، عقب مشاركتها في حلقة من المسلسل السعودي الكوميدي “سيلفي 2″، ومحاولة حثها على شرب “الكحول” والسخرية منها لدفعها لشربه، حيث رفضت طلبهما.

 

وتابعت، أن أحدهما حاول أن يدفعها لدخول غرفته، لكنها رفضت طلبه.

من جانبهم، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#فضيحة_خلف_الحربي_وأسعد_الزهراني”، هاجموا فيه باعتباره موطنا للفساد، مشيدين بجرأة الفتاة على كشف ما تعرضت له، داعين جميع الفتيات لكشف ما يتعرضن له.

يذكر أن الكاتب خلف الحربي شارك في كتابة مسلسل “سيلفي” إلى جانب ناصر العزاز، كما شارك الفنان أسعد الزهراني في المسلسل الكوميدي ، ولعب في إحدى حلقاته شخصية عزمي “عزمي بشارة” في إطار حملة الإساءة لقطر التي يشنها الإعلام والإماراتي في ظل الأزمة الحالية.

 