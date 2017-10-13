كشفت الأمريكية من أصل سعودي، حصة العتيبي المشهورة بلقب “شانن إليزابيث”، عبر مقطع فيديو على تطبيقها “سناب شات” تم تداوله الجمعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوية عن السعوديين الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني.

وذكرت “العتيبي” في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، كيف حاول الحربي والزهراني استدراجها “جنسيًا”، عقب مشاركتها في حلقة من المسلسل السعودي الكوميدي “سيلفي 2″، ومحاولة حثها على شرب “الكحول” والسخرية منها لدفعها لشربه، حيث رفضت طلبهما.

وتابعت، أن أحدهما حاول أن يدفعها لدخول غرفته، لكنها رفضت طلبه.

من جانبهم، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#فضيحة_خلف_الحربي_وأسعد_الزهراني”، هاجموا فيه الوسط الفني السعودي باعتباره موطنا للفساد، مشيدين بجرأة الفتاة على كشف ما تعرضت له، داعين جميع الفتيات لكشف ما يتعرضن له.

#فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني صراحة انها كفو لانها تكلمت واتمنى من كل ممثلة او اي بنت انها تتكلم و تفضح كل متحرش فيها pic.twitter.com/KjUS51bU27 — على حد السواء 💚 (@ceine1781) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

السرابيت يبغون يزغبون الامريكية على بالهم النّظام فري يعني اي امريكية يركبها اي واحد ماتقول لا..الله يلعنكم #فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني — ميثم باشا (@AbuHussam_) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني

هذا وهي اجنبيه قالتها ” العرب وخصوصا الخليجيون عندما يحدث حاله تحرش يلوموا البنت”😁

pic.twitter.com/FNifPH0VrD — ♍️وجـدان آل سموّها.. (@dream_girl_weja) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني لكل امرأه شخص تحرش فيها كوني قويه وافضحيه لان السكوت يعني ضعفك وفوزه وتماديه مع نساء أخريات — سحر (@lady_miim) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني وش ترجون منهم وهم من هذا العفن الفني — نبيل (@nabilalotaibi) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

بعدين يجون هذولا يقلدون المطاوعة ويطقطقون ع رجال الدين برمضان .. تفو #فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني — عُمر (@v_omar1) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني طاح سوق الليبرالية المستشرفين بحقوق المرأة — العميد511_55بطولة (@yas2003er) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر أن الكاتب خلف الحربي شارك في كتابة مسلسل “سيلفي” إلى جانب ناصر العزاز، كما شارك الفنان أسعد الزهراني في المسلسل الكوميدي ، ولعب في إحدى حلقاته شخصية عزمي “عزمي بشارة” في إطار حملة الإساءة لقطر التي يشنها الإعلام السعودية والإماراتي في ظل الأزمة الحالية.