شنَّ الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان، هجوما عنيفا على حكم العسكر، مؤكدا بأنه أينما حل يسخر مقدرات البلد لصالحة ويدوس كرامة الشعب، على حد قوله.

وقال “السويدان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” عندما يحكم العسكر يسخِّرون كل مقدرات البلد لمصالحهم ويدوسون على كرامة الشعب وتتدهور البلد وتندثر الحضارة”.

وفي رده على أحد المعلقين الذي أقسم بأنه لو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل له “شيكا” لوجده الآن يمجد

في حكم العسكر، رد قائلا: “والذي نفسي بيده لن أقبل الشيك”.

وكان الرئيس المصري قد افتتح قبل يومين المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أظهرت الصور الملتقطة لها بأنه أنفق عليها المليارات، في حين ان الشعب المصري يئن من الجوع والفقر، مع ارتفاع صارخ في الأسعار وثبات الأجور بعد ان فقد الجنيه المصري أكثر نصف قيمته بعد إعلان تعويمه منذ أشهر.

ويأتي هذا الافتتاح أيضا في وقت يخاطب فيه “السيسي” المصريين ويطالبهم بالصبر على اعتبار ان موارد الدولة لا قليلة ولا تحتمل زيادة الأجور، في حين أعلن عن منحه 1.5 مليون جنيه لكل لاعب في المنتخب المصري بعد تأهله لمونديال “روسيا 2018”.