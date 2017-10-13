كشف المبتعث السعودي المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية، في سكنها الطلابي بجامعة “بريتش كولومبيا” الكندية العام الماضي، أنه حاول قتلها، موضحًا أنه لم يكن في وعيه حينها.

وذكر الطالب، البالغ من العمر 18 عامًا، في اعترافاته التي عرضتها المحكمة مسجلة في فيديو، أنه حاول قتلها، لكنه لم يكن على دراية بما يفعل، مضيفًا أنه لم ينم الليلة التي سبقت الهجوم في السكن الجامعي، وأنه كان يعاني في دراسته خلال الأسابيع التي سبقت الحادث، ولم يكن يُبلي بلاءً حسنًا فيها، بحسب ما نقله موقع “cbc” الإخباري الكندي.

وأجاب عن سبب محاولته قتل الفتاة، أنه كان يرى أشياء غير حقيقية، وفي تلك اللحظة التي هاجم فيها الفتاة ماري، اعتقد أنها “شيطان”، مؤكداً أنه ذهب إلى أحد المستشفيات لكي يحصل على استشارة طبيب في هذا الصدد.

وعبّر المبتعث عن ندمه أمام المحقق، وطلب منه أن يبلغها اعتذاره، عارضًا تحمل تكاليف علاجها، بعدما تركت الجامعة جراء إثر الواقعة، وما سببته لها من أضرار لحقت بها.

يُذكر أن المبتعث المتهم تسبب للفتاة في 3 جراحٍ قطعية في الرقبة، أحدها بطول 12 سم، إضافة إلى سحجات في مناطق متفرقة من الجسد.

ومن المقرر أن تُجرى المحاكمة بعد سماع الشهود والخبراء النفسيين.