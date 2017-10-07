أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل وجرح أكثر من 20 عنصراً لقوات النظام السوري في عمليات مفاجئة لتنظيم داعش بريف حمص الشرقي، بعد محاولاته التقدم على المواقع التي خسرها لصالح التنظيم.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أربعة عناصر لقوات النظام قتلوا بينهم قائد وحدة المهام الخاصة “مازن محمد مالك” وجرح عدد آخر جراء تفجير سيارة مفخخة من قبل قوات تنظيم داعش في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي بعد منتصف الليل.

كذلك قتل 5 عناصر لقوات النظام وجرح عدد آخر باشتباكات عنيفة دارت بين تنظيم داعش وقوات النظام شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، في حين دمّر تنظيم داعش سيارتين تحملان رشاشات ثقيلة ومدافع.

وكان تنظيم داعش سيطر قبل أيام على أربعة حواجز لنظام الأسد على الطريق الواصل بين مدينتي السخنة والطيبة، كما سيطر في وقت سابق على الحيين الشرقي والشمالي في مدينة السخنة، إضافة إلى غوطة المدينة جنوباً.

تأتي هذه العمليات في إطار محاولات تنظيم داعش باستعادة المناطق التي خسرها لصالح نظام الأسد خلال الأيام الأخيرة بريف حمص الشرقي وسط تغطية جوية عنيفة من الطيران الروسي.