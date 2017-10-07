أصيب عدة أشخاص بجروح في حادث دهس أمام متحف التاريخ الطبيعي وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصا في موقع الحادث.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن السيارة سارت فوق رصيف الشارع ودهست عددا من المارة.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، صورا للشرطة وهي تنزِل السائق من السيارة وتعتقله.

ووقع الحادث بمنطقة ساوث كنسنغتون وسط لندن التي تحتضن عددا من المتاحف الشهيرة والسفارات والمتاجر الراقية.