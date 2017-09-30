أكد حساب “العهد الجديد” بتويتر ـ والذي ينقل أخبارا وتسريبات من داخل دوائر الحكم بالمملكة ـ كثيرا ما ثبتت صحتها، أن ولي العهد محمد ابن سلمان أمر بمنع سفر أهالي المعتقلين وشمل القرار أيضا الأطفال.. حسب قوله.

ورصد (وطن) تغريدة جديدة على حائط “العهد الجديد” بتويتر جاء نصها:”أجهزة الأمن التابعة لابن سلمان تمنع سفر أهالي المعتقلين “حتى الأطفال”، كما ومنعت أيضا جميع المشايخ والدعاة (حتى أولئك المسبحين بحمد النظام).”

أجهزة الأمن التابعة لابن سلمان تمنع سفر أهالي المعتقلين "حتى الأطفال"، كما ومنعت أيضا جميع المشايخ والدعاة (حتى أولئك المسبحين بحمد النظام). — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 30, 2017

وكان حساب “ويكليكس الخليج”، قد كشف بالأمس عبر موقع “تويتر”، عن مخطط تكعف عليه وزارة الداخليّة السعودية، هذه الأيّام، يستهدف دعاة وشيوخ مسجونون في المملكة.

وقال الحساب الذي يعرّف نفسه على أنه “منصة متخصصة لفضح استراتيجية نظام الإمارات”، إنّ “وزارة الداخلية السعودية ستنشر قريبا فيديوهات و اعترافات تحت ضغط التعذيب عن علاقة دعاة و شيوخ بالمخابرات القطرية”.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات في صفوف العلماء في المملكة والمعارضين، للتوجه الجديد الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، اعتقل على إثرها العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

يشار إلى أنّه لا يمكن لـ”وطن” التأكد بصورة مستقلة من صحة المعلومات والصور التي تنشر على صفحات التواصل الإجتماعيّ.