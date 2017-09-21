تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صورة مثير للسخرية للملك السعودي الراحل فيصل آل سعود في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية التي تدرس في مدارس المملكة وبجواره الشخصية الخيالية يودا، أحد أبرز أبطال في سلسلة أفلام “حرب النجوم”.

وبعد تداول الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل، أعرب وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المقرر المذكور.

وقال العيسى في تغريدات له على حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية”.

تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية.. — د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) September 21, 2017

وأضاف: “وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.

وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله. — د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) September 21, 2017

وكان الملك فيصل وقع على ميثاق تأسيس الأمم المتحدة في اجتماعها الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية عام 1945.