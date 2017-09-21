تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمقرئ قرآن وداعية مصري يقوم بالغناء لسيدة الغناء العربي “”.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدتها “وطن”، فقد توجهت المذيعة للشيخ لتسأله قائلة: “وإيه حكاية أم كلثوم دي؟” ليرد عليها مباشرة: “حاضر نقول لسه فاكر”.

 

ومن ثم بدأت الفرقة الموسيقية بالعزف ويبدأ هو بالغناء.

 

من جانبهم، استنكر المغردون ما أقدم عليه هذا الداعية المصري، مشيرين بأن ما يحدث إحدى علامات الساعة في حين سخر آخرون منه مرددين المقولات التي كانت تعترض السيدة “أم كلثوم” خلال غناءها على المسرح.

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه فتاوى غريبة أصدرها بعض الشيوخ والدعاة المصريين الذي يحملون أعلى الشهادات والمرتب ويعملون بجامعة الأزهر، حيث أجاز أحدهم مضاجعة الرجل لزوجته وهي متوفية ، في حين أجازت الدكتورة سعاد صالح مضاجعة الإنسان للبهيمة (الحيوانات).

 

واعتبر بعض المحللين بأن صدور هذه الفتاوى في هذا التوقيت ليس إلا أمرا معتمدا من النظام لإلهاء الناس في أمور لا علاقة لها بالسياسة حتى لا تزداد موجة الغضب ضد النظام.