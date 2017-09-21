تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمقرئ قرآن وداعية مصري يقوم بالغناء لسيدة الغناء العربي “أم كلثوم”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدتها “وطن”، فقد توجهت المذيعة للشيخ لتسأله قائلة: “وإيه حكاية أم كلثوم دي؟” ليرد عليها مباشرة: “حاضر نقول لسه فاكر”.

ومن ثم بدأت الفرقة الموسيقية بالعزف ويبدأ هو بالغناء.

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مشهد مقززو مهين جدا! لشيخ ازهري يغنى على التلفزيزن المصري

تعتقدون احناوصلنا للقاع ولا (لاحول ولا قوة الا بالله) pic.twitter.com/wC85i6NEwW — آل ثاني (@AlThani100) September 20, 2017

من جانبهم، استنكر المغردون ما أقدم عليه هذا الداعية المصري، مشيرين بأن ما يحدث إحدى علامات الساعة في حين سخر آخرون منه مرددين المقولات التي كانت تعترض السيدة “أم كلثوم” خلال غناءها على المسرح.

لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم — ali alali (@400Alali) September 20, 2017

لاحول ولاقوة الابالله القيامة قربت ..ياما نشوف لسه !! — العيطموس ⚘ريم ⚘ (@1616Reem) September 20, 2017

😂😂😂😂😂 عظمه على عظمه على عظمه ياست — يا بعدهم (@yabaadhom66) September 20, 2017

أتوقع السديس بيتبعه — خـالــد آلـ شهوان QR (@khalid_39001) September 20, 2017

امحق شيخ والله انه ثنين سلندر😂 — الذئب العربي (@Al_Mirage1) September 20, 2017

شئ مهين جدا جدا — محمد (@MvQOXLdaCVoTJ79) September 20, 2017

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه فتاوى غريبة أصدرها بعض الشيوخ والدعاة المصريين الذي يحملون أعلى الشهادات والمرتب ويعملون بجامعة الأزهر، حيث أجاز أحدهم مضاجعة الرجل لزوجته وهي متوفية ، في حين أجازت الدكتورة سعاد صالح مضاجعة الإنسان للبهيمة (الحيوانات).

واعتبر بعض المحللين بأن صدور هذه الفتاوى في هذا التوقيت ليس إلا أمرا معتمدا من النظام لإلهاء الناس في أمور لا علاقة لها بالسياسة حتى لا تزداد موجة الغضب ضد النظام.